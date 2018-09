El IBI subirá un 4% en 2019 y acumula un incremento del 60% en doce años Comisión de Economía de ayer lunes. / ALFREDO AGUILAR Una nueva actualización de los valores catastrales provocará este ascenso, que supondrá pagar entre diez y veinte euros más para la mayoría de recibos de la capital ANTONIO SÁNCHEZ Martes, 18 septiembre 2018, 01:14

El IBI volverá a subir en 2019 un 4% en Granada. Los propietarios de una vivienda en la capital verán incrementado un año más el coste del Impuesto de Bienes e Inmuebles, según confirmó ayer el concejal de Economía y Hacienda de la capital, Baldomero Oliver. El responsable de las arcas municipales recordó que para este año el Ayuntamiento de Granada tiene solicitado un incremento del 4% valor catastral de los inmuebles –solicitado por el PP en 2016– que sólo puede ser anulado por el Gobierno central a través de la ley de presupuestos del Estado para 2019 o con un decreto ley del propio Ejecutivo. Una anulación que no es probable que llegue ya que la ciudad tiene comprometido con el ministerio de Hacienda un incremento del IBI en el plan de ajuste que se aprobó el pasado año.

La nueva subida de este impuesto provocará que el recibo se incremente entre diez y veinte euros de media para un propietario granadino, que acumulará a sus espaldas un nuevo aumento del IBI, un tributo que se ha disparado en los últimos doce años y ha aumentado en torno a un 60%. Esto supone que una familia con un recibo de 200 euros en el año 2007 paga hoy unos 320 euros de IBI.

Sobre la mesa del Ayuntamiento de Granada estará a lo largo de los próximos meses la posibilidad de frenar el incremento de este impuesto. Sin embargo, dado que la ciudad se encuentra inmersa en un plan de ajuste sólo se podrá compensar este aumento si en paralelo se logra por otro lado el dinero que se perdería por mantener congelado el IBI en 2019. Un escenario que ya se dibujó el año pasado y que los grupos de la oposición rechazaron en pleno.

El área de Economía del Ayuntamiento de Granada es más que consciente de que será complicado obtener el respaldo de la oposición municipal para ajustar los impuestos municipales a menos de un año de las elecciones locales y con la posibilidad de que unos comicios autonómicos sobrevuelen sobre el día a día del consistorio. Por eso, ayer llevó a la comisión de Economía la modificación de dos puntos de las ordenanzas fiscales de menor calado que espera sacar adelante en el pleno del mes de octubre o noviembre.

12.000 coches

La más importante en términos económicos es la eliminación de la bonificación del 100% del recibo del impuesto de vehículos para los coches de más de 25 años que no hayan recibido la catalogación de 'históricos', que quedarán fuera para preservar el «patrimonio industrial» de la ciudad. Con esta modificación se espera recaudar unos 900.000 euros con los más de 12.000 coches con esta edad que hay en la capital. Oliver destacó que con la medida se persigue además dar «coherencia» a los propietarios de vehículos, ya que entiende que no puede «estar bonificado un 75% un vehículo eléctrico y un 100% un coche con más de 25 años». La oposición municipal celebró que se separara esta ordenanza del bloque que se presente el próximo mes, pero no vio claras las cuentas presentadas por el equipo de gobierno, que sacó adelante la aprobación inicial de las mismas con la abstención de toda la oposición.

El PP apoyará el presupuesto si no se suben impuestos La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, anunció que el grupo municipal acudió ayer a la comisión de Economía y Recursos Humanos con «voluntad de consenso y plena disposición para avanzar en acuerdos que permitan sacar adelante un presupuesto municipal que beneficie de forma directa a la ciudad», ratificando con hechos la propuesta lanzada el pasado jueves por César Díaz, portavoz de la candidatura de Sebastián Pérez a la alcaldía de la ciudad. El PP se abstuvo ayer en los dos puntos de modificación de las ordenanzas fiscales para evitar que un voto en contra pudiera empañar acuerdos iniciales y mostrar que el ofrecimiento de Sebastián Pérez «es real, honesto y persigue lo mejor para los granadinos». Según Díaz, el PSOE ya no tiene excusas para avanzar hacia el consenso y la negociación de un marco presupuestario para 2019 que cumpla con los requisitos exigidos por el PP: no subir impuestos a los granadinos y aumentar partidas concretas como las de limpieza, transporte urbano, seguridad y servicios sociales, entre otras. La portavoz del PP recordó que la abstención anunciada «no supone en ningún caso un cheque en blanco, sino que evita un nuevo bloqueo en las negociaciones».

La otra ordenanza que se llevó a la comisión aspira a realizar «ajustes técnicos» en el proceso de recaudación y aunque el equipo de gobierno lo calificó como un «trámite» ninguno de los grupos políticos de la oposición la vio con buenos ojos, ya que todos se abstuvieron para dar paso a la aprobación inicial de esta ordenanza a la espera de «analizar y conocer» la letra pequeña de la misma.

Ambas aprobaciones tendrán que ser validadas en el pleno del próximo viernes y más adelante ratificadas en comisión y en pleno para su aprobación definitiva, un proceso que igualmente deberá pasar cualquier modificación o ajuste del IBI que se presente el próximo mes para su validación inicial.