La subida del salario mínimo afectará en Granada a más de 23.000 personas La Confederación de Empresarios alerta de los «costes» que tendrán que soportar pymes y autónomos y los sindicatos celebran la medida adoptada ANTONIO SÁNCHEZ GRANADA Miércoles, 23 enero 2019, 01:10

El Gobierno de Pedro Sánchez decidió el pasado 21 de diciembre subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 735,9 euros a 900 euros. Este incremento, el más importante en términos porcentuales desde 1977, afectará, según las cifras del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, a más de 23.000 personas de la provincia que en 2018 cobraban por una jornada completa entre 735,9 euros a 900 euros. Una estimación que, en cualquier caso, no es exacta ni vinculante ya que el propio Gobierno ha reconocido que la medida puede provocar «alguna leve destrucción de empleo» y, además, sólo afecta a los convenios laborales que contengan una referencia al mismo, que son contados.

En teoría, empleados de hogar, trabajadores del régimen especial agrario, dependientes del comercio, auxiliares administrativos y camareros son los principales beneficiados por la subida del salario mínimo a 900 euros. También cuidadores de personas dependientes e, incluso, personal de la administración pública y de defensa, profesores y peones de la industria manufacturera. Pero su aplicación real está toda por ver.

Esta ha sido una de las medidas estrella de Pedro Sánchez desde que llegó al Gobierno central y los estudios sostienen que se ha adoptado precisamente porque tiene un impacto más social que económico. Un análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE)en 2017 titulado 'Las consecuencias de la subida del salario mínimo en España' detalla que en las economías de mercado como la española, «la política puede establecer por ley un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial». El 'Boletín Económico' del Banco de España, en un análisis publicado en 2012, avala esta tesis. «En la medida en que la negociación colectiva traslade las subidas del SMI a los salarios de convenio, podría observarse un impacto indirecto sobre un colectivo más amplio de trabajadores», argumenta el organismo público que además añade que la traslación de las subidas del SMI a los salarios de convenio puede aumentar «la probabilidad individual de perder el empleo para este colectivo de trabajadores», una opinión que comparte el IEEque asegura que una subida del salario mínimo «no consigue mejorar la calidad del empleo sino simplemente mantener en el paro a muchos trabajadores que podrían encontrar empleo en ausencia de dicha medida». Varios profesores de la Universidad Complutense de Madrid también estudiaron las implicaciones del salario mínimo sobre los trabajadores a comienzos de la década en el trabajo 'La incidencia del salario mínimo interprofesional en sectores de bajos salarios' y concluyeron que el SMI estaba «en un nivel muy bajo con respecto a los salarios negociados para las categorías de trabajo en los convenios colectivos», una brecha que se ha estrechado en los últimos cuatro años por el incremento ejecutado por los gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. No obstante, el citado estudio expone que es difícil «pensar que el SMI pueda servir como instrumento para modificar las condiciones del empleo». Por ejemplo, a finales de octubre de 2018, la patronal de las empresas de trabajo temporal (Asempleo) y los sindicatos UGT y CC OO firmaron el convenio colectivo del sector por el cual las cerca de 750.000 personas empleadas tendrán ya en 2020 un salario mínimo de 1.000 euros al mes. De este modo, los puestos que gestionan mayoritariamente estas empresas –auxiliares administrativos, operarios de limpieza, teleoperadores, conserjes o recepcionistas– ganarán a partir del año próximo 14.000 euros brutos anuales, lo que supone que ya este año cobrarán unos quinientos euros anuales por encima del SMI, pero por la decisión acordada entre patronal y sindicatos, no por el propio ascenso en sí.

La subida del SMI tiene, además del incremento de determinados salarios, un efecto en otros indicadores que se verán condicionados. Por ejemplo, la cuota que pagan los autónomos, sobre la que tuvo que intervenir de forma particular el Gobierno de Pedro Sánchez para evitar un incremento de 420 euros al año para el 85% de los autónomos. No obstante, la cuota mensual mínima de los trabajadores por cuenta propia aumentará en cinco euros mensuales a partir de este mes de enero, algo que supondrá haber abonado a final de año 64 euros más al Estado.

La Confederación Granadina de Empresarios considera que la medida es «unilateral» y no parte «del consenso con empresarios y organizaciones sindicales». El secretario general de la organización, Luis Aribayos, expresa que los empresarios y los sindicatos ya pactaron en su día con el Gobierno central una serie de recomendaciones en materia de incrementos salariales que, en caso de un incremento real del PIB superior al 2,5% y un incremento de la afiliación media de 450.000 personas, sería una subida del SMI para 2019 hasta los 773 euros y para 2020 hasta los 850 euros. Sin embargo, la medida del gobierno «obvia los legítimos consensos alcanzados con los agentes sociales». Además, según Aribayos, «pone en entredicho la viabilidad de llevar a cabo los aumentos salariales generales que se pactaron» y «condicionará la tesorería de las empresas», ya que en su opinión no permitirá incrementos tan elevados», porque la subida del SMI «tendrá una consecuencia directa en la contratación pública pactada con las empresas y también en los convenios colectivos» y afectará de manera «importante» a pymes y autónomos con trabajadores a su cargo, que tendrán que soportar no solo el incremento del SMI, sino también todo el aumento de los costes asociados a los salarios.

50.000 trabajadores

Los sindicatos se muestran contrarios a la postura empresarial y Juan Francisco Martín, secretario General de UGT Granada, estima que alrededor del 15% de los trabajadores y trabajadoras asalariados se pueden ver beneficiados en la provincia. «Podríamos estar hablando de casi 50.000 trabajadores que incrementarían así su poder adquisitivo», argumentó Martín quien señaló que la subida del SMI es un paso más «en la ofensiva para recuperar los derechos arrebatados en los años de la crisis, que la provincia ha sufrido con más intensidad que otros territorios». Según datos de la Agencia Tributaria, el 46% de las personas asalariadas en Granada tiene un salario medio igual o inferior al SMI, por lo que el líder ugetista en Granada cree que la subida del SMI «no sólo beneficia de forma individual a la persona que lo cobra, también tiene eficacia económica general y de crecimiento de la actividad productiva, porque si hay más capacidad económica de los trabajadores hay mayor capacidad de consumo. Y ello, para que la recuperación no se quede solo en los balances y las cuentas de resultados de las empresas, sino que llegue a los trabajadores». En su opinión, ante las críticas desde sectores conservadores y neoliberales a esta subida, Martín se pregunta «qué familia puede vivir de forma digna con 900 euros al mes» y «no sólo apoya esta subida salarial, sino que reivindica la subida del SMI a 1.000 euros para 2020».

El presidente de CSIF Granada, Germán Girela, considera que el incremento es un paso más para hablar de empleo digno y de calidad «ya que beneficiará a las personas trabajadoras con los sueldos más bajos, que han vivido de cerca las desigualdades ocasionadas en estos años de crisis». Además, sitúa a Granada en la senda correcta para que el SMI alcance el 60% del salario medio en 2020, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Sin embargo, «y pese a ser una buena noticia», Girela subraya que se sigue estando muy lejos de los países del entorno, «como Francia o Alemania, donde el SMI es mucho más elevado». En el caso concreto de Granada, el presidente provincial de CSIF, anima a «estudiar y ejecutar estrategias a largo plazo que vayan enfocadas a mejorar el modelo productivo para atajar de forma efectiva la desigualdad y la alta tasa de paro, sobre todo en mujeres y jóvenes».

Por su parte, el secretario general de CC OO en Granada, Ricardo Flores, cree que la subida del SMI provocará un «efecto cascada» para que el resto de convenios se negocien «al alza y no a la baja». Este aumento provoca que la gente tenga «capacidad de gasto porque al final quien mueve la economía son los ciudadanos que solo quieren el beneficio a corto plazo para ellos». Flores, no obstante, reclamó que haya un salario mínimo «de aplicación a todo el mundo, independiente de lo que esté recogido en la negociación» porque por el momento el incremento del SMI «no va a tener un impacto tan importante como si fuera de obligación directa a todo el mundo, de aplicación directa. Eso tendría un impacto económico importante, pero si empezamos con salvedades nos quedamos a medias aunque la sociedad pide a voces que se mejoren las condiciones».