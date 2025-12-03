Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»

Cervezas Alhambra ha desvelado junto al artista neoyorquino Spencer Tunick la imagen definitiva de Retrato Alhambra 1925, la instalación artística creada el pasado mes de ... septiembre en un olivar granadino para conmemorar los cien años de la marca cervecera.

Procedentes de distintos puntos de España y de más de 25 países de Europa y América, en la convocatoria participaron más de 800 voluntarios que posaron desnudos y cubiertos con una pintura verde especialmente diseñada para este proyecto. Siguiendo las instrucciones del artista, se integraron en el entorno natural para formar parte de una imagen de gran carga visual y simbólica.

Cada uno de ellos ha recibido una pieza única en agradecimiento por su participación en esta obra colectiva: una copia impresa edición limitada de Retrato Alhambra 1925. Esta imagen final ha sido seleccionada por el artista y Cervezas Alhambra como la más representativa del espíritu del proyecto: una fusión poética entre los cuerpos desnudos, la naturaleza, el arte y la identidad andaluza.

La obra se desarrolló el pasado 20 de septiembre, día en el que Spencer Tunick realizó, desde primeras horas de la mañana, diversas composiciones y encuadres en varias localizaciones del olivar, explorando las texturas, la luz y el diálogo entre los cuerpos y el paisaje andaluz. Concebida como homenaje a Andalucía, Retrato Alhambra 1925 consigue transmitir la profunda conexión entre su gente y el olivar, ese paisaje eterno que define la esencia, la memoria, la belleza y la sabiduría tranquila del sur.

«Esta es la imagen en la que sentí que la naturaleza y las personas se convirtieron en una sola. El verde nos permitió borrar las fronteras entre el cuerpo humano y el paisaje de olivos, creando un retrato de Andalucía que se siente armónico y sereno, pero que al mismo tiempo ensalza el paisaje natural convirtiéndolo en una visión de ensueño», ha declarado Spencer Tunick.

Con esta colaboración, además, Cervezas Alhambra ha contribuido a cumplir un deseo que, según ha manifestado Spencer Tunick, perseguía desde hace 15 años: introducir el verde en uno de sus trabajos como símbolo de la unión entre el cuerpo humano y la naturaleza.

Para Emmanuel Pouey, Director General de Marketing de Mahou San Miguel: « Su visión, el verde de Andalucía, de sus olivares y de nuestra icónica botella sin etiquetas facilitó una conexión inmediata con Spencer Tunick. Retrato Alhambra 1925 es mucho más que una excepcional instalación artística para nosotros: es una celebración del tiempo, del arte hecho sin prisa y de nuestras raíces andaluzas. Esta mirada final que ha captado Tunick refleja fielmente el color de Andalucía y la filosofía que nos inspiran desde hace cien años».

Con Retrato Alhambra 1925, Cervezas Alhambra continúa reafirmando su compromiso con la creación de autor y con Andalucía, apoyando proyectos que invitan a mirar el entorno sin prisa desde la sensibilidad y la originalidad.

Retrato Alhambra 1925, la primera instalación artística de Spencer Tunick en Andalucía, consolida a Granada y a su olivar -indiscutible símbolo de identidad cultural andaluza- como escenario de una de las obras más simbólicas de Tunick, el artista neoyorquino que es conocido mundialmente por su capacidad para transformar los paisajes humanos en arte.