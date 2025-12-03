Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Fotografía final de Spencer Tunick en Medios de Retrato Alhambra 1925. SPENCER TUNICK 2025

Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»

La instalación artística creada por el fotógrafo neoyorkino Spencer Tunick para conmemorar el centenario de Cervezas Alhambra se presenta como un homenaje a Andalucía, la naturaleza, la cultura y la creación sin prisa

IDEAL

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:44

Comenta

Cervezas Alhambra ha desvelado junto al artista neoyorquino Spencer Tunick la imagen definitiva de Retrato Alhambra 1925, la instalación artística creada el pasado mes de ... septiembre en un olivar granadino para conmemorar los cien años de la marca cervecera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

