Los sospechosos del crimen de los Yesos se acusan entre ellos de decapitar a las víctimas

Hay crímenes tan atroces que espantan hasta a los delincuentes más curtidos. Es lo que sucede con el doble asesinato ocurrido el 20 de abril ... de 2022 en un cortijo de Los Yesos, un anejo de la localidad granadina de Sorvilán. Las defensas de los propios acusados, dos vecinos de la zona y dos ciudadanos marroquíes, se esforzaron esta mañana, en la primera sesión del juicio, en culpar a los otros de la autoría material de la decapitación, fue la expresión que utilizó el fiscal, de una pareja que residía en la finca y a la que pretendían robar.

En términos generales, los abogados de los jóvenes extranjeros dijeron que fueron los españoles los que acabaron con las vidas de las víctimas y los de los nacionales, todo lo contrario.

«No es un santo» reconoció uno de los juristas que intervino al hablar de su patrocinado, pero lo que quedó meridianamente claro es que nadie quería aparecer como los demonios que torturaron y degollaron a machetazos a los fallecidos.

También resultó evidente que hay brechas entre las defensas. En este sentido, el letrado de uno de los dos magrebíes admitió que su cliente «es un asesino», pero también los otros tres. Es decir, todos demonios.

Los inculpados estuvieron vigilados dentro de la sala de vistas por siete agentes de la Unidad de Intervención de la Policía

En cambio, los representantes legales de los españoles insistieron ante el jurado, compuesto por seis mujeres y tres hombres, que no tuvieron participación directa en la muerte de la pareja. Y si no se interpusieron para impedir las agresiones fue por el miedo que sentían por la violenta conducta de los magrebíes.

Dos abogados defensores dijeron también que no existen pruebas de que la mujer asesinada fuera víctima de una agresión sexual, que es uno de los cargos que imputa el fiscal a los investigados.

Todos estos extremos estarán muy presentes en los interrogatorios de los acusados, que comenzarán a partir de los nueve y media de mañana.

La selección de los miembros del tribunal popular y las exposiciones preliminares de las partes se extendieron tanto que no dio tiempo a que los inculpados prestasen declaración.

La previsión de la Audiencia de Granada es que la vista oral termine el próximo viernes para dar paso a las deliberaciones del jurado.

Testigo protegido

El fiscal adelantó su intención de llamar a declarar a un testigo protegido que coincidió en la cárcel con los encausados marroquíes y habría escuchado a uno de ellos confesar, siempre presuntamente, ser el autor del crimen.

El ministerio público también ha citado a la exnovia de uno de los norteafricanos para que ofrezca detalles sobre la supuesta obsesión del joven por páginas de internet de contenido macabro.

La relación entre ambos se rompió porque, presuntamente, él maltrataba a la mujer. De hecho, llevaba un pulsera de localización cuando se produjo el doble asesinato de Los Yesos.

La sesión inicial del juicio se desarrolló entre grandes medidas de seguridad. En el interior de la sala de vistas permanecieron en todo momento siete agentes de la Unidad de Intervención de la Policía Nacional, que está especializada en el control de situaciones de riesgo.

Varias familiares de la mujer que murió en el asalto del cortijo de Los Yesos exhibieron una pancarta con la fotografía de la difunta e increparon a los sospechosos cuando fueron conducidos al furgón que les trasladó a prisión.

Prisión permanente

Los dos acusados de nacionalidad marroquí se enfrentan a las penas más duras que de la historial judicial de Granada: el fiscal reclama para ellos la prisión permanente y 60 años más de presidio por las dos muertes, agresión sexual y torturas, entre otros delitos.

Para los otros dos encartados, el ministerio fiscal pide 62 años de presidio, pero sin la reclusión permanente, que es el castigo más severo que se puede aplicar en España.

La Audiencia de Granada acordó adelantar a hoy a la vista oral por el doble asesinato de Los Yesos para conjurar el riesgo de que los cuatro procesados pudieran quedar en libertad al agotarse el plazo máximo de prisión provisional. En un principio, el juicio con jurado estaba fijado para el mes de marzo del próximo año.