Agentes de la UIP de la Policía Nacional trasladan a la Audiencia a uno de los acusados. Pepe Marín

Los sospechosos del crimen de los Yesos se acusan entre ellos de decapitar a las víctimas

Los dos procesados españoles y los dos marroquíes se culpan entre sí de la autoría material del atroz doble asesinato ocurrido en la pedanía de Sorvilán

Carlos Morán
Pilar García-Trevijano

Carlos Morán y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:40

Comenta

Hay crímenes tan atroces que espantan hasta a los delincuentes más curtidos. Es lo que sucede con el doble asesinato ocurrido el 20 de abril ... de 2022 en un cortijo de Los Yesos, un anejo de la localidad granadina de Sorvilán. Las defensas de los propios acusados, dos vecinos de la zona y dos ciudadanos marroquíes, se esforzaron esta mañana, en la primera sesión del juicio, en culpar a los otros de la autoría material de la decapitación, fue la expresión que utilizó el fiscal, de una pareja que residía en la finca y a la que pretendían robar.

