El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada
El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8
IDEAL
Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:56
El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 3 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.966. ... 819,66 euros al propietario de un boleto sellado en la capital granadina.
En concreto, el boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.
De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen un boleto acertante, que recibirán 162.250,47 euros, y que ha sido validado en la Administración de Loterías número 57 de Sevilla, situada en calle Extremadura, 39.
La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes ha estado formada por los números 25, 32, 47, 15, 20 y 41. El número complementario es el 42 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.560.143 euros.
