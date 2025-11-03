Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Despacho número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8. G.M

El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

El boleto ha sido validado en el Despacho Receptor número 37.125 de Granada, situado en la calle Ovidio, 8

IDEAL

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:56

Comenta

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este lunes, 3 de noviembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 1.966. ... 819,66 euros al propietario de un boleto sellado en la capital granadina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Huétor Tájar se vuelca con la familia del niño atropellado
  2. 2 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  3. 3

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  4. 4 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  5. 5

    «Pensé que era un simple accidente hasta que me preguntaron si había visto a un niño»
  6. 6 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  7. 7 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  8. 8 La Guardia Civil investiga el atropello de un niño de Huétor Tájar en la A-92
  9. 9 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  10. 10 Pintan con la bandera de Palestina el vértice geodésico del Veleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada

El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada