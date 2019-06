Sorprendido cuando robaba jamón en Ancha de Capuchinos Un momento del forcejeo entre el vigilante jurado y el joven en el supermercado. / CLARA CEREZO Dos jóvenes intentan robar comida en un supermercado y uno, que logra huir, hurta tabaco en un estanco de esa calle J. R. V. Granada Viernes, 14 junio 2019, 01:28

Revuelo en Ancha de Capuchinos. Dos jóvenes montaron ayer un pequeño desaguisado en la calle Ancha de Capuchinos de la capital granadina sobre las 13.45 horas. Media docena de policías nacionales se personaron en la zona después de recibir una llamada en la sala del 091 advirtiendo de que un guardia de seguridad de un supermercado ubicado en esta calle había retenido a un individuo que intentó llevarse numerosos paquetes de jamón envasados. Otro de los individuos pudo escapar del vigilante jurado y se plantó en un estanco ubicado justo enfrente a este supermercado para robar un simple paquete de tabaco. «Me pidió el tabaco y cuando se lo puse en el mostrador me dijo que no me lo iba a pagar y salió corriendo», comentó ayer el dueño de este estanco a IDEAL.

Los dos hurtos no tienen mayor importancia, pero los cacos tuvieron poca vista porque eligieron una hora de mucha afluencia y tránsito por los comercios de esta céntrica calle lo cuál originó mucho revuelo en la calle. Policía Nacional se llevó al joven que forcejeó con el guardia jurado porque estaba indocumentado. El otro finalmente logró huir. Las cámaras de seguridad lo captaron perfectamente.

Se da la circunstancia de que durante la mañana de ayer también cometieron un hurto en una ferretería de la misma calle de donde otro individuo se llevó un ventilador. Eso sí, fue a las once de la mañana y en principio no tiene nada que ver con los dos hurtos registrados a las 13.45 horas. Una mañana movida en la calle Ancha de Capuchinos.