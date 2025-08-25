Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada

Una mujer denunció al hombre tras descubrirlo mientras se duchaba después de haber realizado un entrenamiento

C. L.

Lunes, 25 de agosto 2025, 14:03

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría del Distrito Sur han detenido a un varón de 30 años como presunto autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos tras haber grabado con la cámara de su teléfono móvil a una mujer que se encontraba tomando una ducha en el interior del vestuario femenino de un centro deportivo.

La investigación policial comenzó a partir de recibirse una denuncia en la que una ciudadana informaba de una violación de su intimidad cuando se encontraba en un vestuario femenino de un centro deportivo de la capital. En su denuncia la victima relató que, tras haber estado realizando un entrenamiento en dichas instalaciones deportivas, se había dirigido hasta el vestuario femenino e introducido en una de las duchas. A los pocos minutos de estar allí pudo observar una mano que sostenía un teléfono móvil justo por encima de la ducha. Al percatarse, comenzó a gritar tras ser sorprendida en tales circunstancias. Cuando pudo salir, la víctima no tuvo oportunidad de ver a nadie por las inmediaciones.

Tras concluir la investigación, los agentes pudieron identificar y detener al presunto autor, un varón de 30 años, quien, al parecer, también era usuario de dicho centro deportivo. Este individuo, tras prestar declaración, ha quedado en libertad a la espera de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.

