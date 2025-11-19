Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un varón de 31 años de edad como presunto ... autor de un delito contra la salud pública, tras haber sido sorprendido recibiendo e intentando ocultar en el maletero de un vehículo una manta que escondía una bolsa cerrada al vacío con más de cuatro kilos de cogollos de marihuana ya secos y listos para su consumo o venta. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar cerca de las siete de la tarde en una calle del distrito Norte, momento en el que una dotación policial de servicio en la zona con la misión de evitar la comisión de delitos y de mantener la seguridad ciudadana observó un comportamiento que llamó su atención. Desde su posición, situados a un centenar de metros, pudieron observar como, desde una puerta de una vivienda situada unos dos metros sobre el nivel de la calle, una persona se asomaba y entregaba a otro individuo ubicado a pie de calle una manta que envolvía alguna clase de objeto de gran tamaño. También pudieron ver, a continuación, cómo este último individuo introducía dicha manta en el maletero de un vehículo que se encontraba estacionado junto a la mencionada vivienda.

Los policías se dirigieron hasta llegar a la altura del turismo para comprobar que lo que contenía y ocultaba la manta era una bolsa de plástico transparente de grandes dimensiones, cerrada al vacío, que contenía una importante cantidad de cogollos secos de marihuana, concretamente, más de cuatro kilos, ya preparados para su consumo o venta al por menor.

Los agentes llevaron a cabo la detención del presunto autor en ese mismo momento para trasladarlo hasta dependencias policiales. El detenido, un varón de 31 años de edad, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.