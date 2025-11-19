Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía Nacional detiene a un joven que ocultaba marihuana en una manta. Ideal

Sorprenden en plena calle en Granada a un joven con una manta que ocultaba varios kilos de marihuana

El presunto autor es un varón de 31 años que fue interceptado por una dotación policial de servicio en el distrito Norte

C. L.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:22

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una calle del distrito Norte de Granada a un varón de 31 años de edad como presunto ... autor de un delito contra la salud pública, tras haber sido sorprendido recibiendo e intentando ocultar en el maletero de un vehículo una manta que escondía una bolsa cerrada al vacío con más de cuatro kilos de cogollos de marihuana ya secos y listos para su consumo o venta. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

