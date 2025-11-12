Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Coche interceptado cargado de marihuana. Ideal

Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Los agentes han incautado cuatro bolsas de cogollos de marihuana, algo más de 4.000 euros en billetes, un arma blanca y cinco teléfonos móviles

C. L.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:14

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Centro de Granada a cinco varones de entre 23 y 40 años de edad, como ... presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendidos cuando circulaban en dos vehículos, uno usado como lanzadera y otro cargado con diez kilos de cogollos de marihuana repartidos en cuatro bolsas de plástico. Además, los agentes han intervenido algo más de 4.000 euros en billetes, un arma blanca, cinco teléfonos móviles, una balanza de precisión y numerosas bolsas de plástico transparente de pequeño tamaño.

