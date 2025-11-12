Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el distrito Centro de Granada a cinco varones de entre 23 y 40 años de edad, como ... presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tras haber sido sorprendidos cuando circulaban en dos vehículos, uno usado como lanzadera y otro cargado con diez kilos de cogollos de marihuana repartidos en cuatro bolsas de plástico. Además, los agentes han intervenido algo más de 4.000 euros en billetes, un arma blanca, cinco teléfonos móviles, una balanza de precisión y numerosas bolsas de plástico transparente de pequeño tamaño.

Los policías comenzaron su investigación después de recibir cierta información relativa al tráfico de drogas en el distrito Centro. Tras realizar las averiguaciones oportunas, los agentes localizaron circulando por las calles del mencionado distrito a un turismo, el cual acabó aparcado junto a un domicilio. Seguidamente, los agentes pudieron observar desde una distancia prudencial cómo cinco individuos sacaban varias bolsas grandes de basura y las introducían en el maletero de dicho turismo. Acto seguido, cuatro de estos varones se introdujeron en un segundo vehículo, que comenzó a circular haciendo de 'lanzadera', seguido por el que portaba las bolsas, ocupado únicamente por el conductor.

Instantes después, los agentes interceptaron ambos vehículos para, identificar a sus ocupantes y la inspección de los automóviles. En total fueron identificados cinco varones, interviniéndole a uno de ellos un arma blanca de diez centímetros de hoja. Por otra parte, los agentes comprobaron que las bolsas de basura, guardadas en el maletero de uno de los turismos, contenían cogollos de marihuana. En total, tenían un peso de diez kilos de dicha sustancia estupefaciente. En ese mismo vehículo los agentes hallaron una balanza de precisión y numerosas bolsas de plástico transparentes de pequeño tamaño, presuntamente destinadas a dosificar la marihuana.

Además de lo anterior, los policías encontraron en poder de los detenidos algo más de 4.000 euros en billetes y cinco teléfonos móviles. Los detenidos, cinco varones de entre 23 y 40 años de edad, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial.