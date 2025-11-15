«Solo pido un sitio donde vivir para poder traer a mi hijo discapacitado» Ascensión comienza a ver la luz tras dejar atrás un pasado de malos tratos de su expareja y una adicción

Ascensión tiene 50 años, pero hace nueve meses volvió a nacer. Es el tiempo que lleva en Proyecto Hombre tratándose de una adicción a los ansiolíticos en la que cayó tras un largo periodo de maltrato por parte de su expareja. Durante un tiempo estuvo acogida en un piso de la Fundación Amaranta, ahora vive en un piso de Cáritas y ha encontrado un trabajo por mediación de Inserta Andalucía. «Gracias a ellos he visto la luz. Les debo la vida», asegura.

Cuando llegó al piso de Amaranta apenas hablaba, no soportaba que nadie la tocara y apenas salía de su habitación, atenazada por el miedo, relata. Se refugió en el consumo de pastillas. «Ellos hablaron con Cáritas y me metieron en el taller de mujeres. Allí aprendí a leer y a escribir –cuenta–. En Proyecto Hombre me ha ido fenomenal. Me ha cambiado la vida».

En pleno síndrome de abstinencia hizo un curso de formación para trabajar en supermercados y estuvo un mes trabajando en una empresa de limpieza de oficinas. Ahora la han llamado de nuevo para cubrir una baja y está ilusionadísima.

190 euros al mes

Aunque Cáritas cubre sus necesidades básicas, solo cobra 190 euros mensuales de Ingreso Mínimo Vital. Su sueño es conseguir un trabajo estable y tener su propia vivienda para poder estar con su hijo discapacitado de 32 años, que tiene reconocida una minusvalía del 65% por un trastorno límite de la personalidad.

«Vive en una residencia en Guadix y me gustaría traérmelo los fines de semana, como todas las madres. Aquí no puedo porque es un piso de mujeres –explica–. No pido mucho: juntar algo de dinero para poder irme a un apartamento y disfrutar de mi hijo».

