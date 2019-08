«Solo con mirarme sabe lo que pienso»

5

«Es un derecho que todos merecemos»

Elena hija, respecto a la igualdad, es clara:«Creo que la igualdad es un derecho que todos merecemos, ni mujeres ni hombres somos más o menos por nuestro género, si no por el simple hecho de ser personas y es lo que tenemos que aprender a valorar. Hasta ahora, he tenido la suerte de no sentirme discriminada ni infravalorada, por ser mujer, ni en mi trabajo ni en mi vida personal». Elena madre tercia:«Estoy totalmente de acuerdo con el comentario realizado por mi hija por lo que no lo voy a repetir, pero es cierto que en el siglo XXI y en determinados países se sigue discriminando a la mujer y debemos seguir luchando por la igualdad a nivel social, laboral, personal... A pesar de la diferencia de edad con mi hija, en ningún momento me he sentido discriminada por mi género, he tenido las mismas oportunidades que mis hermanos varones para conseguir mis objetivos, y me he sentido respetada y valorada tanto a nivel profesional como personal».