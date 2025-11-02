Las solicitudes de información, una por una
Desde principio de año este periódico ha solicitado al Portal de la Transparencia documentación sobre los trenes con salida y destino Granada, aquí puede consultar toda la documentación pedida y las resoluciones recibidas
Ideal
Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:40
Estos son los documentos de las peticiones de información que IDEAL ha dirigido al Portal de la Transparencia y las resoluciones que se han recibido para cada una de ellas.
La primera de solicitud se produjo el 13 de enero.
Se recibió la resolución sobre la petición el 29 de enero.
Se volvió a pedir información a Transparencia el 1 de julio.
La resolución fue recibida el 31 de julio.
El 2 de septiembre se solicitó más información, ya que Renfe había hecho públicos datos nacionales.
Se obtuvo la siguiente respuesta a esta petición el 2 de octubre.
Por último, se pidió información el 3 de septiembre.
Obteniendo la resolución de la misma el 2 de octubre.
