Imagen de expedientes amontonados en los juzgados tras la asunción de nuevos delitos. Pepe Marín

La sobrecarga de los juzgados de violencia de género crece en el primer mes que asumen los delitos sexuales

Los tribunales, que concentran asuntos de nueve órganos de Instrucción, cierran el primer mes con 20 casos adicionales y temen el perjuicio que supondrá para las víctima

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52

La jornada pasa en un suspiro, los funcionarios de los juzgados de violencia sobre mujer de la capital mueven expedientes y atienden a los investigados ... y sus víctimas. La sala de espera se desparrama a lo largo de las dos alas de la primera planta de la sede judicial de La Caleta. En estos tribunales, la rutina nunca ha sido sosegada pero el bullicio y la cantidad de asuntos va a más desde hace un mes. En abril de 2024, los juzgados asumieron las competencias en violencia de género de Santa Fe. Y, por si fuera poco, a partir del tres de octubre han empezado a conocer todos los delitos sexuales donde la víctima es mujer, asuntos que antes se distribuían entre los nueve juzgados de instrucción. Llegan el lunes con hasta 18 detenidos por el cúmulo de denuncias por violencia en el ámbito familiar.

