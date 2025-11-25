La sobrecarga de los juzgados de violencia de género crece en el primer mes que asumen los delitos sexuales

La jornada pasa en un suspiro, los funcionarios de los juzgados de violencia sobre mujer de la capital mueven expedientes y atienden a los investigados ... y sus víctimas. La sala de espera se desparrama a lo largo de las dos alas de la primera planta de la sede judicial de La Caleta. En estos tribunales, la rutina nunca ha sido sosegada pero el bullicio y la cantidad de asuntos va a más desde hace un mes. En abril de 2024, los juzgados asumieron las competencias en violencia de género de Santa Fe. Y, por si fuera poco, a partir del tres de octubre han empezado a conocer todos los delitos sexuales donde la víctima es mujer, asuntos que antes se distribuían entre los nueve juzgados de instrucción. Llegan el lunes con hasta 18 detenidos por el cúmulo de denuncias por violencia en el ámbito familiar.

Los profesionales ven desdibujada la función y el objetivo por el que se crearon estas secciones especializadas en el año 2004: la protección de las víctimas de violencia de género. «No queremos que pasen a un segundo plano. Tememos la incidencia que esta medida pueda tener en las mujeres tanto víctimas de violencia de género como de violencia sexual. Estos dos delitos crecen día a día y año a año en número», comentan los jueces.

En el primer semestre de 2025, los dos juzgados han atendido en total 2.711 asuntos civiles y penales, entre diligencias urgentes, previas, protecciones y medidas cautelares, delitos leves, procedimientos abreviados… En 2023, en todo el ejercicio, estos órganos atendieron casi 2.000 asuntos cada uno. El asunto no es baladí. En 2022, la entrada de asuntos alcanzó los 1.789 en cada uno de los órganos. Por lo que los juzgados ya han atendido en medio año un 75,7% de los casos que antes se trataban durante todo un ejercicio. Para más inri, el umbral de referencia fijado por el Consejo General del Poder Judicial está situado en 1.600 casos, un límite que todos los años se excede. El trabajo en los juzgados número 1 y 2 de Violencia Sobre La Mujer de Granada es superior a la media nacional y de la comunidad autónoma.

En cuanto a los delitos sexuales, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior, en 2024 se detuvieron e investigaron 237 delitos, un 58% más que en 2019 y 2020, cuando se registraron en torno a 150 asuntos. La carga aumenta cada año y aunque no todos los asuntos conciernen a una víctima que sea mujer sí son la mayoría. En el primer mes de funcionamiento, los tribunales han conocido 20 delitos sexuales que correspondían antes a los juzgados de instrucción. «No es siquiera la cantidad de delitos o la sobrecarga que supone, sino la calidad. Nos preocupan sobre todo las víctimas, veo que al final no vamos a poder dar una respuesta con la inmediatez que exige. Esto no son declaraciones de cinco minutos, requieren su tiempo y delicadeza en el trato, especialmente cuando se trata con menores de edad. Estamos hablando de situaciones que psicológicamente llevan una afectación a la víctima que hay que valorar», lamentan los jueces.

Delitos que crecen año a año

«Ahora parece que nosotros somos los juzgados más especializados para conocer ese tipo de delitos, cuando los especializados hasta ahora estaban siendo los juzgados de instrucción. El Ejecutivo apoya la decisión de centralizar los delitos en los juzgados de violencia como cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la UE en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer. Sin embargo, los profesionales consideran que la interpretación no es la correcta, dado que el acuerdo reconocía la necesidad de la creación de juzgados especializados para conocer estos delitos, una circunstancia que se podría haber realizado dentro de las secciones que ya los conocían. «Esto es la sentencia de muerte de la Ley Orgánica 1/2004. 20 años después de que se creara la normativa para luchar contra la violencia de género, pierde su sentido, que es dar una respuesta ágil a las situaciones de violencia sobre la mujer en el ámbito de la pareja», reiteran los trabajadores de los juzgados.

Los nuevos cambios aprietan las agendas de los juzgados. «Metemos con calzador declaraciones y vistas. Antes lográbamos señalar asuntos con un mes de espera, ahora nos vamos a cuatro o seis meses incluso». «Queremos llevarlo siempre todo el día, pero al final es como un tsunami. Cualquier cosa que se dilate en el tiempo es una situación de desprotección para la mujer», explican los jueces. Por último, lamentan que la saturación y el colapso afecte a toda la plantilla. «Al final estás en una situación permanente de presión y de estrés», remachan.

Más de 3000 jueces de toda España han alertado durante un año de las consecuencias que podría tener la puesta en marcha de la medida si no iba acompañada de recursos. Reclamaban al Ministerio de Justicia que se acompasara su entrada en vigor con la puesta en marcha de la ley de eficiencia judicial, cuya culminación está prevista para el 31 de diciembre. Con los cambios, el Gobierno ha anunciado que se reforzará la sección en Granada y Motril en un juez más. Los profesionales reclaman ahora que se mantengan cuatro magistrados, las dos titulares, el juez que llegó cuando se produjo la comarcalización y esta nueva plaza creada.

Por otra parte, los jueces decanos han solicitado una moratoria para la aplicación de la ley de eficiencia judicial que reformará por completo la justicia a final de año. Los tribunales no disponen aún del diseño organizativo interno de los servicios comunes que integrarán la oficina judicial, ni con la distribución de tareas entre el personal, ni con la designación por parte del Ministerio de Justicia de todos los directores y jefes de área que deben liderar la implantación. Se carecen de los medios exigibles para que la transición prevista para el 31 de diciembre de 2025 sea posible, como la adecuación del número de plazas judiciales al volumen de asuntos, concentración de sedes, expediente digital en todas las jurisdicciones, reubicación adecuada de los espacios físicos, política de asignación informática de los miles de expedientes judiciales afectados, sistemas de gestión procesal adaptados a la nueva organización ... También se deben actualizar los sistemas informáticos para asumir los cambios.La conjunción de estos cambios y los retrasos en la organización llevará aparejado «el caos» y más saturación.