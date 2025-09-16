Snoopy llega a Alcampo con una colección para celebrar los 75 años de Peanuts

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:17 Compartir

Con motivo del 75 aniversario de Peanuts, Alcampo ha lanzado, por primera vez, una campaña de 8 productos en todas sus tiendas y franquicias.

La iniciativa, que se desarrollará hasta el 5 de noviembre, incorpora, por primera vez en España y como cadena de distribución pionera, accesorios para mascotas dentro de una campaña de fidelidad.

Entre los productos disponibles se encuentran un cuenco para perros y gatos, una cama extensible, una botella de agua portátil y una cubierta de asiento de coche, todos ellos con diseños de Snoopy. A esta colección se suman peluches de Snoopy, Emilio, Charlie Brown y Lucy, que refuerzan el carácter reconocido y familiar de la marca, todos con el inconfundible sello Snoopy.

Los ocho productos incluidos en la campaña funcionan bajo la misma mecánica: por cada 20 euros de compra en tienda, los clientes reciben un sello, y con seis sellos pueden acceder a cualquiera de los artículos, con un precio más reducido y si además pertenecen al Club Alcampo el descuento es superior.

Además, por sólo pertenecer al Club Alcampo, todos los socios recibirán un mes gratuito de seguro médico para perros y gatos a través del servicio Alcampo Mascotas.

Por otro lado, en la tienda online, los artículos están disponibles y pueden adquirirse por esta vía, siendo reembolsados con saldo cliente en la tarjeta Club Alcampo con precios diferenciados por producto que puede observarse en su página web.

La campaña irá acompañada de diferentes acciones de sensibilización en tiendas y otros espacios, con actividades que pondrán en valor el papel de los perros guía y fomentarán la colaboración con entidades del mundo animal.