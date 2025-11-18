Estos son los síntomas de los virus que empiezan a circular Según el último informe elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología, hay muchos más allá de la tos, la congestión nasal y el dolor de garganta

Sara Bárcena Hernández Granada Martes, 18 de noviembre 2025, 10:31 Comenta Compartir

A medida que se acerca el invierno y las temperaturas bajan, los virus respiratorios propios de la época como son la gripe y el virus ... respiratorio sincitial, principal causante de bronquiolitis en niños y bebés, vuelven a estar en circulación. Aunque por el momento su incidencia no es preocupante, según los expertos en inmunología, el último informe de infecciones respiratorias publicado por el Centro Nacional de Epidemiología revela cuáles están siendo los síntomas más prevalentes en los contagios hasta ahora registrados.

La tos, la fiebre y la congestión nasal son las señales más comunes que alertan de una infección respiratoria. No obstante, hay muchas más que pueden ayudar a identificar de qué se trata exactamente. En el caso de la gripe, el malestar general y el dolor de garganta suelen ser esclarecedores, más aún los escalofríos. Por el contrario, si detrás está el virus respiratorio sincitital, la clave para reconocer una bronquiolitis será la disnea. La dificultad para respirar es sumamente peligrosa cuando se trata de niños y bebés. De ahí que los expertos insistan en la inmunización. Síntomas de gripe Presentación clínica Tos - 79,8%

Fiebre - 79,2%

Rinorrea/congestión nasal - 73,7%

Malestar general - 72,4%

Dolor de garganta - 59,2%

Aparición súbita - 52,6%

Cefalea - 42,1%

Mialgia (dolor muscular) - 39,9%

Escalofríos - 34,1%

Disgeusia (mal sabor persistente) - 15,8%

Vómitos - 12,6%

Disnea (dificultad para respirar) - 11,5%

Diarrea - 8,2%

Anosmia (pérdida total del olfato) - 5% Síntomas de virus respiratorio sincitial Presentación clínica Tos - 81,8%

Rinorrea/congestión nasal - 70,8%

Fiebre - 63,6%

Malestar general - 43,8%

Dolor de garganta - 39,4%

Aparición súbita - 33,3%

Disnea (dificultad para respirar) - 27,3%

Mialgia (dolor muscular) - 12,5%

Cefalea - 12,5%

Disgeusia (mal sabor persistente) - 10%

Diarrea - 10%

Vómitos - 9,7%

Escalofríos - 6,7%

Anosmia (pérdida total del olfato) - 0%

