Los sindicatos reclaman a los empresarios que pongan «pie en pared» ante la precariedad laboral Los secretarios generales de CC OO y UGT entregan el escrito con sus demandas al secretario general de la CGE en su sede. / M. N. Piden a los representantes de la Patronal granadina «unión» para revertir la temporalidad y siniestralidad y han hecho hincapié en la «alarmante» situación en la ayuda a domicilio MERCEDES NAVARRETE Granada Lunes, 7 octubre 2019, 15:50

Hoy lunes, 7 de octubre, se celebra el 'Día mundial del Trabajo decente' y los sindicatos CCOO y UGT en Granada han querido conmemorarlo plantándose en la Confederación Granadina de Empresarios con un escrito en el que recogen datos que advierten del panorama laboral de «precariedad» existente en la provincia. «Hace falta unión de las instituciones y agentes sociales, sindicatos y empresarios, para que esto se levante«, ha resumido el secretario general de CC OO, Ricardo Flores. Junto al secretario general de UGT en Granada, Juan Francisco Martín, han pedido al secretario general de la CGE, Luis Aribayos, que les ha recibido en la CGE, «que entre todos pongamos pie en pared» para combatir la precariedad laboral.

Los secretarios generales de CC OO y UGT han querido hacer hincapié en el sector de los cuidados «donde la precariedad es especialmente alarmante» y han instado a la CGE a que invierta en estos sectores respetando los convenios de referencia y mejore así la estabilidad y calidad del empleo que se crea.

«Es especialmente grave la infrafinanciación que tenemos en el sector de la dependencia, causada por los recortes del gobierno del PP. Hasta el punto de que el precio actual de la hora de la ayuda a domicilio, que establece la Junta de Andalucía, no cubre los costes de dicho servicio. Y por ello el trabajo en la dependencia no ha alcanzado los niveles de dignidad que las trabajadoras, por su importante labor, se merecen«, ha analizado Ricardo Flores.

Los sindicatos han denunciado que la precariedad laboral generalizada ha llegado en los últimos años incluso al sector público debido a la creciente externalización y privatización de servicios públicos. Concretamente, Flores (CCOO) ha asegurado que en el ámbito de la sanidad, a pesar de las reconvenciones de la Unión Europea, se sigue abusando de los contratos temporales. «Ello produce un deterioro asistencial por la falta de continuidad de las y los profesionales en la asistencia a la población; además son las mujeres las que acaban con jornadas reducidas para el cuidado de menores y mayores», ha lamentado.

Otro ámbito muy perjudicado es el de la Enseñanza, concretamente en los centros educativos, CCOO ha denunciado que existe un número elevado de personas trabajando con jornadas de 7,5 a 10 horas semanales en aulas matinales o comedores escolares, y con jornadas variadas de entre 10 y 30 horas semanales como monitoras de educación especial, intérpretes de lengua de signos o monitores de actividades extraescolares.

«En todos estos casos las empresas aumentan sus beneficios contratando al personal de forma discontinua, no reconociéndole la antigüedad, no pagándoles los días de fiesta, ni desplazamientos, en definitiva, apretando aún más las tuercas al colectivo más vulnerable de la enseñanza, con la connivencia de la administración que saca pliegos de condiciones a la baja y no vigila el cumplimiento del convenio del sector», ha subrayado Flores.

Por último, se ha referido Ricardo Flores (CCOO) a la tasa de paro que en Granada que se sitúa en un 24%, casi diez puntos por encima de la media española. «Indicadores doblemente graves si analizamos qué tipo de empleo se genera en nuestra provincia, con la cronificación del 93% de contratación temporal y con una tasa de temporalidad de un 37,50, %. No solo eso sino que además, la tasa de parcialidad es del 15,57 % y la rotación, que es el número de contratos por el que pasa una persona a lo largo de un año, es del 5,6%», ha analizado.

Mujeres

Por su parte, Juan Francico Martín, Secretario General de UGT Granada ha querido hacer especial énfasis la necesidad de intervenir sobre los nichos de empleo «donde la precariedad se hace más evidente, como es el caso de la economía de cuidados, asumida sobre todo por familiares, mujeres en su mayoría, y que cuando sale de la esfera privada no remunerada, pasa a ser asumida por cuidadoras o empleadas, otra vez mujeres». «En nuestra provincia, apunta, existen unos 3.000 trabajadores y trabajadoras que prestan el servicios de dependencia o ayuda a domicilio, y estima que hay unos 6.000 cuidadores no profesionales y no remunerados, más del 75% son mujeres, de los que sólo unos 400 están cotizando», ha apuntado.

«Vemos cómo los recortes en los servicios y empleos públicos en el sector de cuidados han afectado por partida doble a las mujeres, colectivo con más dificultades para conseguir y mantener empleos de calidad. Esto a su vez las mantiene fuera del mercado de trabajo durante aún más tiempo, rasgando» el tejido de los hogares», ha anadlizado. Por tanto, ha exigido medidas que remuevan los obstáculos a la hora de que la mujer pueda acceder a empleos de mejor calidad y mejor remunerados y no sean abocadas en el futuro a percibir pensiones no dignas. E

Para Martín (UGT) el mercado de trabajo granadino está sumido en la precariedad y los bajos salarios. «Algunos empresarios no respetan ni tan siquiera los convenios de aplicación, en nuestra provincia, en la que hay 80.372 personas desempleadas, el 95% de los contratos es temporal, la tasa de parcialidad involuntaria se sitúa en el 70% y la brecha salarial entre hombres y mujeres asciende al 18%», ha señalado. «Y eso, sin olvidar la inasumible tasa de siniestralidad laboral, con casi 5.000 accidentes laborales con baja en lo que llevamos de año (más de 18 al día), de los que 14 han sido mortales, que requieren no sólo que los empresarios cumplan la normativa legal de una vez por todas, sino actuaciones urgentes de las Administraciones Públicas con competencias en esta materia», ha concluido.