Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una trabajadora del manipulado en un almacén de la Costa. IDEAL

Sindicatos y patronal se citan en el Sercla en un último intento para evitar la huelga del manipulado

El inicio de la protesta, que amenaza con paralizar los almacenes de la Costa en el pico de producción de la campaña, está convocada para el 5 de diciembre

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:53

Comenta

Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF y la patronal, representada en este caso por Cooperativas Agroalimentarias de Granada y la organización Ecohal se sentarán ... mañana jueves a las 9.30 horas en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos con la intención de no levantarse de la mesa hasta que logren un punto de encuentro que permita que la sangre no llegue al río y anule la huelga convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en una fase. La protesta, con la que los sindicatos pretenden desbloquear la negociación del convenio colectivo provincial del manipulado, llega en el peor momento para el sector, en el pico de producción de la campaña hortofurtícola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  8. 8 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  9. 9 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  10. 10

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sindicatos y patronal se citan en el Sercla en un último intento para evitar la huelga del manipulado

Sindicatos y patronal se citan en el Sercla en un último intento para evitar la huelga del manipulado