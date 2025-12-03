Sindicatos y patronal se citan en el Sercla en un último intento para evitar la huelga del manipulado

Los sindicatos UGT, CC OO y CSIF y la patronal, representada en este caso por Cooperativas Agroalimentarias de Granada y la organización Ecohal se sentarán ... mañana jueves a las 9.30 horas en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos con la intención de no levantarse de la mesa hasta que logren un punto de encuentro que permita que la sangre no llegue al río y anule la huelga convocada para los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre en una fase. La protesta, con la que los sindicatos pretenden desbloquear la negociación del convenio colectivo provincial del manipulado, llega en el peor momento para el sector, en el pico de producción de la campaña hortofurtícola.

Más de nueve mil trabajadores del manipulado, principalmente mujeres, están llamados a esta huelga que pretende presionar a la patronal para lograr que las mejoras salariales y laborales se plasmen en el nuevo convenio.

El secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Francisco Ruiz-Ruano, ha asegurado que los sindicatos convocantes de la huelga del manipulado van a la mesa del Sercla «con una lógica voluntaria para alcanzar un acuerdo del sector del manipulado, pero también, con un claro y firme mandato de los trabajadores y de las trabajadoras de dicho sector«. La subida salarial es el gran escollo de las negociaciones. »La recuperación del poder adquisitivo para los años 2024 y 2025 es fundamental para una familia que tiene las jornadas laborales más largas legalmente establecidas, estamos hablando de las 1.826 horas al año, y por el contrario tienen el salario más bajo legalmente establecido también, que es el salario mínimo interprofesional«, analiza Ruiz Ruano.

El acuerdo en materia salarial, en caso de producirse, sería según Ruiz Ruano, el primer paso para abordar un proceso negociador más amplio, donde se incluirían el resto de articulados del reciente convenio colectivo. «Si mañana, circunstancia que no nos gustaría a nadie, no se alcanzase un acuerdo, la huelga convocada para los días 5, 6, 7 y 8, en una primera fase, y los días 19, 22 y 23 de diciembre serían una realidad», advierte el ugetista.