Un sindicato policial pide a la alcaldesa que cese a la concejal de Seguridad Ciudadana

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha remitido una misiva a la alcaldesa, Marifran Carazo, donde le informan de que, a la ... luz de los detalles que se han hecho públicos sobre la investigación judicial por los presuntos amaños en la Policía Local, tanto el antiguo portavoz del Partido Popular, César Díaz, como la actual concejala delegada de la Policía, Ana Agudo, «participaban activamente en chats de whatsap con los miembros de la policía» investigados en la causa.

De acuerdo con la misiva, lamentan que el exconcejal César Díaz participara con los agentes en el grupo de Whatsapp denominado 'KGB', mientras que Agudo mantenía un chat con el subinspector del Gabinete de Planificación, investigado en la causa, «en el que hablaban acerca de amaños de oposiciones pero que siendo conocedores de posibles irregularidades o incluso delitos». El sindicato critica que «callaron para utilizar esa información de comodín ante posibles futuras denuncias contra ellos».

«Creemos que la señora Agudo le ha estado ocultando información acerca de todo lo que está pasando en la Policía Local y que la información que le traslada a usted está muy sesgada por los miembros de la presunta organización criminal. Los investigadores de la UDEF concluyen que este grupo criminal actuaba con fines políticos, tal y como reflejan por ejemplo los grupos de whatsap con César Díaz y Ana Agudo», añade.

Piden a la regidora que tome «cartas en el asunto» y que no le tiemble la mano en cesar a la concejal como responsable de la Policía Local «a la mayor brevedad». «Una vez más le pedimos que actúe en defensa del buen nombre de la Policía Local de Granada, no pueden permanecer más en sus puestos personas que independientemente de la posible condena judicial en un futuro, ha quedado más que acreditado que actuaban de forma organizada, por un interés personal y con objetivos políticos. Son autores de conductas repochables de forma grave», reiteran en la misiva.