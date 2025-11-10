Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de los registros de la Policía Nacional en la jefatura. Pepe Marín
Caso oposiciones

Un sindicato policial pide a la alcaldesa que cese a la concejal de Seguridad Ciudadana

Considera que tanto la edil como César Díaz eran «conocedores de posibles irregularidades o incluso delitos»

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:33

Comenta

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) ha remitido una misiva a la alcaldesa, Marifran Carazo, donde le informan de que, a la ... luz de los detalles que se han hecho públicos sobre la investigación judicial por los presuntos amaños en la Policía Local, tanto el antiguo portavoz del Partido Popular, César Díaz, como la actual concejala delegada de la Policía, Ana Agudo, «participaban activamente en chats de whatsap con los miembros de la policía» investigados en la causa.

