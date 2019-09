Cómo salir ileso de un vehículo volcado en un accidente Simulador de vuelco y explicación de Roberto Ramos. / IDEAL La Fundación CNAE ha participado en la Semana de la Movilidad 2019 con un taller sobre el uso correcto del cinturón de seguridad, para lo que han utilizado la atracción para sensibilizar sobre su importancia JOSE MENDOZA MAYO Martes, 24 septiembre 2019, 19:16

En el marco de la Semana Europea de la Movilidad 2019, la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas (CNAE) ha organizado un taller alrededor de la seguridad al volante. De la mano de de Roberto Ramos, director de formación en la organización de formadores, IDEAL ha podido vivir de cerca una clase sobre el uso correcto del cinturón de seguridad, la principal causa de muerte en los accidentes de coches.

Con el simulador de vuelco, una atracción que imita un accidente de coche a una velocidad controlada, el experto de seguridad ha impartido una clase en la Plaza del Carmen a los presentes que han voluntariado para montarse. Allí, han revisado los errores más comunes a la hora de usar el cinturón de seguridad. Según ha explicado Ramos, «muchas veces el error no está en no ponérselo, sino en no ponérselo bien, que es casi tan grave».

Además de las explicaciones del experto, los granadinos han podido vivir en primera persona la sensación de dar vueltas de campana, lo que ha permitido a Roberto Ramos demostrar la peligrosidad que supone llevar objetos sueltos en el coche: «Como han podido ver los que se han subido, todos los objetos dan vueltas y multiplican su masa al salir disparados como cohetes. Las monedas, las botellas, el móvil, el portátil, el bolso o lo que sea. Todo debe ir atado. Llevar objetos sueltos es un riesgo para todos los ocupantes del coches».

Por último, y en exclusiva para IDEAL, el experto en seguridad vial ha realizado una demostración de cómo salir ileso de un coche volcado. Según ha señalado, «no debemos entrar en pánico y soltar inmediatamente el cinturón, pues corremos el riesgo de caer con todo nuestro peso sobre el cuello». Por ello, el accidentado debe «mantener la calma y buscar puntos de apoyo, protegerse con los brazos y piernas antes de soltarse y abandonar el vehículo».