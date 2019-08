«Es tal la simbiosis que cuando no está conmigo la llevo dentro de mí»

Alfredo Aguilar

«Granadina de alma flamenca de aspecto sueco»»

Virginia se define como «granadina de alma flamenca aunque de aspecto sueco». Estudió en el Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como Las Brujas, cuando era estrictamente femenino «y allí conocí a mis mejores amigas». Dice que «seguir la tradición familiar, me ha permitido compartir con mis padres nuestra pasión, por la farmacia. Me encanta ser farmacéutica de barrio y mas aún del barrio del Realejo, tan carismático y genuino». «Me casé con un farmacéutico para no perder la costumbre en la familia y porque mi madre se afanó en rezarle a nuestro San Antonio con fé y devoción para que me encontrara un 'buen novio'. A día de hoy tenemos dos hijos maravillosos a los que adoro y de los que aprendo día tras día a ser mejor madre».