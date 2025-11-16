Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

Las precipitaciones en forma de lluvia de las últimas horas en la provincia de Granada se han dejado ver también en la estación de esquí ... de Sierra Nevada, donde han caído en forma de nieve a partir de los 2.500 metros de altitud.

Cetursa, la empresa pública que gestiona la estación de esquí, ha asegurado que han puesto en marcha los sistemas de nieve producida esta mañana en el área de Borreguiles, después del paso de la borrasca Claudia, que dejó una temperatura muy fría. Estas condiciones meteorológicas permitirán crear una base muy buena de cara a los próximos meses, que se mantendrá hasta que la temperatura lo permita.

La borrasca Claudia ha hecho que se genere una ventana de frío en la zona media-alta y eso es lo que permitirá desarrollar esa base. Por el momento, se mantiene la baja temperatura. Desde Cetursa se centran ahora en incrementar el espesor de esa base que se ha creado con los cañones de nieve por zonas como la pista del Zorro y Perdiz, donde conviene que este espesor crezca y sea bastante sólido, ya que serán zonas transitadas en los próximos meses.

La estación de esquí mantiene la fecha de apertura, que se producirá el próximo 29 de noviembre, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. La empresa pública que gestiona Sierra Nevada informa que la nieve que hay actualmente en Sierra Nevada está en cotas «muy altas» y que no llega a Prado Llano.

El paso de la borrasca por Granada hizo que Sierra Nevada amaneciese ya este pasado viernes cubierta de blanco a partir de los 2.500 metros de altitud. Cetursa, por su parte, destaca que 'Claudia' ha tenido un impacto muy positivo sobre la estación de esquí, ya que la combinación de nieve, agua y mucho frío hará que esta primera capa tenga más posibilidades de aguantar con el paso del tiempo.

El cierre de la estación de esquí está previsto el 28 de abril, unas tres semanas más tarde que la mayoría de recintos invernales de sus características, con cien kilómetros o más de superficie esquiable como la catalana Baqueira Beret, la aragonesa Formigal y la de Grandvalira (Andorra). Esta fecha se mantendrá siempre que la nieve lo permita.

Previsión meteorológica

La previsión del tiempo que mantienen para este lunes son cielos nubosos que tienden a poco nubosos al final del día. Se esperan precipitaciones y ocasionales, que tenderán a cesar al final de la tarde de este lunes. La cota de nieve se sitúa en torno a 2.000 metros. No se esperan tormentas, aunque sí que la temperatura descienda ligera o moderadamente. Las heladas que se esperan son débiles y en cotas altas, moderadas en cumbres. Soplarán vientos moderados o fuertes de componente oeste, con rachas muy fuertes en cotas altas y zonas expuestas, tendiendo progresivamente a flojos variables al final del día.