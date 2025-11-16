Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de Sierra Nevada esta mañana

Imagen de Sierra Nevada esta mañana IDEAL

Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve

La estación de esquí registra nuevas precipitaciones y mantiene la fecha de apertura el próximo 29 de noviembre

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 16 de noviembre 2025, 18:57

Comenta

Las precipitaciones en forma de lluvia de las últimas horas en la provincia de Granada se han dejado ver también en la estación de esquí ... de Sierra Nevada, donde han caído en forma de nieve a partir de los 2.500 metros de altitud.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Excarcelan a dos heridos graves en un aparatoso accidente en un túnel de Motril
  2. 2 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  3. 3 La experta granadina que alerta sobre la lumbalgia: «Vamos directos al precipicio»
  4. 4

    El duro pasado de una panadera granadina que lucha por sobrevivir: «Casi la mitad del sueldo se me va en alquiler»
  5. 5

    Días de vino y marihuana en la Autovía del 92
  6. 6

    Un Federico García Lorca inédito en una lata de betún
  7. 7 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  8. 8

    La Guardia Civil alerta de una nueva estafa en Granada para robar dinero por Whatsapp
  9. 9 Aurelio Rojas, el cardiólogo que alerta del alimento de moda: «Debe tomarse bajo control médico»
  10. 10

    Una buena segunda mitad da un punto en El Sardinero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sierra Nevada pone en marcha los cañones de nieve