Siempre en primera línea

Si es que van por delante. Cuando aún no se han terminado de deshacer algunas maletas veraniegas, ya están ofreciendo su calendario para el próximo ... año. Y, además, se pensó, antes de que tuviera la notoriedad de estos momentos, en apoyar decididamente la faceta cultural de Granada, esa que, esperamos con cariño, nos permita llegar a la Capitalidad Europea.

Les hablo de la Asociación Pro Inteligencia Límite, que sigue dando muestra de que su trabajo es pionero en muchos aspectos en un colectivo en el que ha tenido mucho que ver Elvira Bueno, que hace poco nos dejó, quien fuera fundadora y presidenta durante veinte años, y miembro de la ejecutiva del Consejo Municipal de Discapacidad

Para ella fueron muchos de los aplausos que se escucharon el patio del ayuntamiento, donde tuvo lugar el acto de presentación del calendario, y que estuvo presidido por la alcaldesa, Marfrán Carazo, rodeada de Matilde Ortiz, delegada de Inclusión Social de la Junta de Andalucía; de Roberto González, diputado provincial de Centros Sociales; y, por supuesto, del presidente de la asociación convocante, Antonio Amador Heredia.

Todos ellos tuvieron bonitas palabras para el colectivo y para una iniciativa que cumple ya once años y que, como recordó la presentadora, mi compi Mamen Sánchez, no sólo sirve para recaudar fondos, que siempre son bienvenidos, sino también para dar visibilidad a un trabajo serio que permite atender a 124 usuarios y a sus familias.

Importante contar con empresas patrocinadoras, que también tuvieron su reconocimiento y que han ayudado a crear -yo ya lo tengo, y lo recomiendo- un precioso almanaque que ha sido coordinado por el taller de 'Fotografía y edición digital' que se puso en marcha en octubre del pasado año. El grupo lo forman Carolina, Fran, Ariadna, José Antonio, Patricia y Luis Jorge que «liderados por Ana fueron cada semana aprendiendo y consolidando su interés por la fotografía».

Y en ellas, cada mes, se pueden ver algunas de nuestras riquezas como la artesanía, el cine, la pintura, música, fiestas y tradiciones, arte urbano o arquitectura, además de escultura, teatro, poesía o flamenco, además de la gastronomía.

No faltaron a la cita, entre otros, el delegado de Salud, Indalecio Sánchez Montesinos; la coordinadora del IAM, Teresa Illescas; las parlamentarias andaluzas Rosa Fuentes y Olga Manzano; por parte de la Diputación, Francisco Cuenca, Paqui Santaella o Merce Garzón; y de la corporación municipal, Nuria Gutiérrez, del grupo socialista, y Beatriz Sánchez, de Vox; además del Defensor de la ciudadanía, Manuel Martín, y representantes de otras asociaciones, caso de Granadown, con María Matilla, además por supuesto del gerente de la entidad, Manuel Sastre.

Un encuentro sencillo, pero emotivo, que ayuda a conocer a esta asociación, que tanto se esfuerza y que tanto ayuda a la igualdad y a la inclusión.