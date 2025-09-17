Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Presentación del calendario 2026 en la plaza del Carmen ayer por la mañana. Pepe Marín
La mirilla

Siempre en primera línea

La Asociación Pro Inteligencia Límite presenta su calendario 2026 que apoya la candidatura a la Capitalidad Cultural

Encarna Ximénez de Cisneros

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 00:35

Si es que van por delante. Cuando aún no se han terminado de deshacer algunas maletas veraniegas, ya están ofreciendo su calendario para el próximo ... año. Y, además, se pensó, antes de que tuviera la notoriedad de estos momentos, en apoyar decididamente la faceta cultural de Granada, esa que, esperamos con cariño, nos permita llegar a la Capitalidad Europea.

