De Sevilla a San Francisco para matar el 'gusanillo' inversor R. L. PÉREZ David Troya, fundador y director de Glamping Hub, expone en Alhambra Venture que no existe una fórmula mágica para conseguir el éxito, pero asegura que se necesita un proyecto con sentido ANTONIO SÁNCHEZ Miércoles, 11 julio 2018, 14:32

David Troya, fundador y director de Glamping Hub, ha expuesto este miércoles en Alhambra Venture su caso de éxito para crear Glamping Hub después de una larga trayectoria formativa como inversor en San Francisco. Troya ha contado en Alhambra Venture que Sevilla «se le quedaba pequeña» para invertir y decidió dar un paso adelante para ser fiel a sus ideas y se marchó a San Francisco.

Sobre su estancia en EEUU contó que la sensación con respecto al emprendimiento es completamente distinta a lo que se visualiza en España o Sevilla, pero recordó su intención de ser «fiel a sus ideas». Al respecto del contraste de culturas entre San Francisco y Sevilla citó que ha sido necesario por su parte desprenderse de la mochila con la que contaba como sevillano y habló de la necesidad de que haya más «emprendedores que nazarenos» para que se desarrolle el entorno emprendedor de un lugar.

A nivel particular relató que para él es un «orgullo» y ha sido «clave» visualizar el «sueño» que finalmente se hizo realidad para crear Glamping Hub. «Se necesita un proyecto con sentido y saber que esto te va a pasar a ti. Yo me hice una lista de los inversores que quería tener y fui a por ellos. Al final hay un peso muy importante, sin despreciar las métricas, en el factor humano y gracias a ello »lo logre«, ha explicado junto a Adrián García Aranyos, director ejecutivo de Endeavor España, que ha asegurado que es una pena »que los proyectos no escalen por una cuestión cultural«.