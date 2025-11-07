El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad

Los amantes de las compras y los centros comerciales, en general y los vecinos del barrio del Serrallo en especial, que están expectantes por conocer ... los planes que el nuevo propietario del Serrallo Plaza, el empresario Tomás Olivo, tiene para revitalizar el centro comercial, tendrán que tener un poco de paciencia. Por el momento el único cambio visible está en las redes sociales, donde el Serrallo Plaza ha transformado su logo para unificar la imagen con la decena de centros comerciales que pertenecen a su nueva propietaria General de Galerías Comerciales.

El nuevo Serrallo Plaza luce así en redes una nueva imagen corporativa alineada con la identidad visual del grupo al que ahora pertenece, con la características A triangular y el mismo tipo de letra del logo de su ahora centro hermano, el Nevada Shopping. Los cambios no se han plasmado todavía en el centro físico, donde solo en las pantallas digitales se puede ver la nueva identidad. Y aunque en estos días el parking del Serrallo Plaza ha mantenido la barrera del aparcamiento abierta, un signo que algunos usuarios han interpretado como que el parking será gratuito como el del Nevada Shopping, la empresa propietaria no ha confirmado en absoluto este extremo. Otras fuentes señalaron que se trata de una medida provisional, por el cambio de propiedad.

El pasado 29 de octubre, en una notaría del barrio de Salamanca de Madrid, se cerraba la operación de compra del Serrallo Plaza por parte de General de Galerías Comerciales, una operación cerrada en 17.750.000 euros. General de Galerías Comerciales anunció entonces una inversión de 40 millones de euros para relanzar el Serrallo pero por el momento mantiene sin desvelar cuál será su hoja de ruta y sus planes para este centro comercial.