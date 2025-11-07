Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nuevo logo del Serrallo Plaza en una de las pantallas del centro. Pepe Marín

El Serrallo Plaza unifica su imagen con el Nevada tras el cambio de propiedad

General de Galerías Comerciales avanzó que dará un impulso al centro comercial con una inversión de 40 millones

Mercedes Navarrete

Mercedes Navarrete

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 19:09

Los amantes de las compras y los centros comerciales, en general y los vecinos del barrio del Serrallo en especial, que están expectantes por conocer ... los planes que el nuevo propietario del Serrallo Plaza, el empresario Tomás Olivo, tiene para revitalizar el centro comercial, tendrán que tener un poco de paciencia. Por el momento el único cambio visible está en las redes sociales, donde el Serrallo Plaza ha transformado su logo para unificar la imagen con la decena de centros comerciales que pertenecen a su nueva propietaria General de Galerías Comerciales.

