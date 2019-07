Seis semanas de IDEAL On+ por 1,95 euros, solo antes del 15 de julio IDEAL trae una promoción especial de verano que no podrás dejar escapar IDEAL Lunes, 1 julio 2019, 19:37

El verano ya ha llegado y desde IDEAL On+ queremos ofrecerte la mejor promoción para que puedas disfrutar de todas las ventajas al menor precio posible. Solo durante la temporada estival, si te suscribes antes del 15 de julio, podrás conseguir 6 semanas por 1,95 euros.

¿Eres de los que les gusta estar bien informado? ¿Sabes apreciar la información de calidad? Si no quieres perderte nada de lo que ocurre a tu alrededor, la suscripción IDEAL On+ está pensada para ti: acceso ilimitado a toda la información, nuevos y mejores contenidos, una App exclusiva y sin publicidad, un Club con múltiples actividades que no podrán disfrutar el resto de los lectores y muchas ventajas más. Una propuesta completa que compensa con creces el precio de la suscripción.

On+ pone a tu disposición una nueva portada con más información y más secciones, una plataforma con un funcionamiento más rápido, navegación fácil y fluida entre noticias e, incluso, alertas deportivas de los resultados y goles de tu equipo de fútbol favorito.

¿Qué está incluido en la suscripción a IDEAL on+?

Por si aún tienes dudas, te contamos todas las ventajas de las que puedes disfrutar suscribiéndote a IDEAL on+:

-Acceso ilimitado a todos los contenidos de la web.

-App más rápida y atractiva, sin publicidad y con alertas para que estés informado al momento.

-Más y mejores contenidos: la economía más útil, el deporte femenino, las mejores series y estrenos de cine, nuestro pasado, novedades tecnológicas...

-Posibilidad de participar en la conversación con nuestros periodistas. Los comentarios en las noticias son exclusivos para suscriptores.

-Lectura más amable sin publicidad.

-Más contenido exclusivo y mejor experiencia de uso.

-Actividades exclusivas en nuestro Club: asistencia a eventos, catas, talleres, cursos, tertulias...

-Nuevas newsletters de autor en las que nuestros periodistas comparten sus análisis. Hasta 8 opciones distintas especialmente pensadas para nuestros subscriptores. Entre ellas puedes encontrar:

-Buenos Días. Un resumen de la actualidad diaria para empezar el día bien informado.

-Rumore Rumore. Todos los miércoles recibirás el análisis y las claves relevantes de las decisiones políticas.

-Te propongo… No te pierdas los jueves las propuestas de ocio más atractivas para planificar tu fin de semana.

-Los dardos. Cada viernes, el análisis exhaustivo y exclusivo sobre la actualidad rojiblanca.

-Jaén, puerto de mar. Cada miércoles, las claves de la actualidad de Jaén.

-Al Este del Oeste. Ideas, reflexiones y contexto para entender lo que ocurre en Almería desde la mesa de redacción de IDEAL.

-Escuela de Padres, con el juez Calatayud. Historias cotidianas de un juez de menores que pueden orientarte en la educación de tus hijos.

Sorteos

Y por último, Sorteos clubON, las mejores ofertas y promociones del club on+ para que participes y puedas optar a ser el ganador de una gran variedad de sorteos y descuentos.

Te recordamos que la forma de participar en nuestros sorteos es muy sencilla: únicamente tienes que acceder al sorteo o a los sorteos que más te gusten y pinchar sobre el botón 'Participar'. Ésta es una de las numerosas ventajas que tiene ser suscriptor de nuestro Club.

Aquí te dejamos varias opciones con sorteos que tenemos preparados para el mes de julio.

¿Por qué IDEAL ha decidido implantar el pago?

Hace algo más de un año que IDEAL comenzaba su andadura en el proyecto digital on+, así abría la puerta a los suscripciones digitales. Este periódico fue pionero en Andalucía en ofrecer a su comunidad de suscriptores una nueva manera de disfrutar de todas las noticias y contenidos en su versión digital.

Si te preguntas por qué IDEAL decidió implantar el pago, la respuesta es sencilla, la suscripción aporta los ingresos necesarios para poder invertir en un producto de gran calidad. La suscripción hace que podamos ofrecerle una web y unas aplicaciones muy potentes, además de contenidos y servicios exclusivos, así como el acceso a toda una serie de ventajas. También nos permite que podamos trabajar cada día en mejorar el producto para atender mejor las necesidades de los lectores.