Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos

500 agentes, 54 registros simultáneos en Granada, Málaga y Valencia y cientos y cientos de horas de investigación. Un duro y constante trabajo de vigilancia, ... seguimiento y captación de información durante seis meses que ha dado como resultado la detención de 35 personas. Del total de los arrestados, 21 están en prisión provisional acusados de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de marihuana. No era cualquier banda de narcotraficantes. Se trata de uno de los grupos más importantes de carácter internacional. Y 'trabajaban' en Granada. De hecho, en palabras de la propia Guardia Civil, es la «operación más profunda» que se ha desarrollado hasta ahora contra la droga en la provincia.

El botín interceptado es bastante voluminoso. 16.870 plantas de marihuana, 267.553 euros, 21 vehículos, 15 kilos de cogollos de marihuana, 200 gramos de hachís, doce escopetas, cuatro armas cortas, cuatro carabinas de aire comprimido, un arco, una ballesta, una pistola táser, tres armas blancas y munición de diferente calibre. Asimismo, se han intervenido alrededor de cuatro millones de euros entre dinero y bienes muebles e inmuebles.

Una operación que ha sido posible porque los investigadores de la Guardia Civil se han perdido durante estos seis meses todas sus «fiestas familiares». Tampoco han tenido «fines de semana ni festivos». «Nuestro trabajo también hay que valorarlo a nivel familiar», decía el capitán Miguel Ángel López, jefe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, en la rueda de prensa convocada en la Comandancia de la Guardia Civil de Granada para hacer balance y contar a los medios de comunicación esta operación, que ya fue adelantada en exclusiva por IDEAL hace una semana.

«Todo comienza cuando se detectan en Granada 96 kilos de marihuana mientras eran transportados. Después se interceptan 52 kilos en Albolote y a los dos días 40 en Loja», comenta el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Francisco Javier Arteaga, que indica que la frenética actividad de transporte de droga llamó la atención de los investigadores. Todo esto coincidió con el hallazgo de 340 kilos de cannabis en el doble fondo de un camión que pasaba por la frontera entre España y Francia. El trabajo de la Guardia Civil descubrió que la marihuana procedía de Granada y aquí empiezan los seis meses de incesante trabajo para destapar un entramado internacional, cuyo centro de operaciones estaba entre la capital y Vegas del Genil.

Ampliar El subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, junto a altos cargos de la Guardia Civil de Granada. Blanca Rodríguez

La importancia y el éxito de esta operación no solo reside en el número de detenidos o la droga incautada. El valor de la actuación recae en la profundidad del trabajo que han llevado a cabo las distintas unidades de la Guardia Civil. «Se trata de una investigación integral y muy compleja que ataca a todas las áreas y niveles en la jerarquización de la banda. Se ha atacado a los beneficios económicos de la organización. Pero esta operación también ataca a los cortes de luz y a los vuelcos entre organizaciones, a los secuestros y a los homicidios», relata el teniente coronel Francisco Javier Rodríguez, jefe de Policía Judicial e Información. Y es que, se ha realizado una intervención del patrimonio de este grupo criminal que está valorado en alrededor de 4 millones de euros, entre dinero y bienes muebles e inmuebles. Un duro golpe al narcotráfico que también se ha conseguido por «la cooperación entre la Fiscalía, el Juzgado de Santa Fe y la Guardia Civil», destaca Rodríguez.

Además, la operación se ha desarollado en 25 puntos distintos de la geografía española, lo que demuestra la envergadura de la trama criminal. Las detenciones fueron fruto de registros de viviendas en las localidades de Ácula, Albuñán, Atarfe, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Cogollos de Guadix, Cúllar Vega, Fuentes Vaqueros, Las Gabias, Granada, Huétor Vega, Jun, Maracena, Peligros, Pinos Puente, Pulianillas, Santa Fe, Ventas de Huelma, Vegas del Genil y Villa de Otura. Pero también en Málaga capital, Benalmádena y Vélez Málaga, así como en las localidades valencianas de Silla y Albal.

A los detenidos se les imputan los supuestos delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.

La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga de la Unidad Orgánica de Policial Judicial de la Guardia Civil de Granada contando con el apoyo de Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), Grupo de Acción Rápida (GAR), USECIC de distintas provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Servicio Cinológico, la Unidad Aérea, el equipo PEGASO, la Unidad Orgánica de Policía Judicial y unidades de Seguridad Ciudadana y coordinada por el juzgado Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza nº 2 de Santa Fe. Un trabajo en común que sigue remando para luchar contra la lacra del narcotráfico en Granada.