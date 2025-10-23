Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Algunos de los momentos de la Operación 'Nazarí 64 Falla'.

Algunos de los momentos de la Operación 'Nazarí 64 Falla'. Ideal

Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos

Los cabecillas de la organización, valorada en cuatro millones de euros, tenían establecido su centro de operaciones entre la capital y Vegas del Genil

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Jueves, 23 de octubre 2025, 00:28

Comenta

500 agentes, 54 registros simultáneos en Granada, Málaga y Valencia y cientos y cientos de horas de investigación. Un duro y constante trabajo de vigilancia, ... seguimiento y captación de información durante seis meses que ha dado como resultado la detención de 35 personas. Del total de los arrestados, 21 están en prisión provisional acusados de pertenecer a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de marihuana. No era cualquier banda de narcotraficantes. Se trata de uno de los grupos más importantes de carácter internacional. Y 'trabajaban' en Granada. De hecho, en palabras de la propia Guardia Civil, es la «operación más profunda» que se ha desarrollado hasta ahora contra la droga en la provincia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  4. 4 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  5. 5 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  10. 10 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos