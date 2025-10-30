Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Seis detenidos por robar 13.000 euros a una empresa de Granada con la estafa 'man in the middle'

La cuenta de correo electrónico de la empresa había sido infectada por un malware que permitía a los estafadores supervisar todo el tráfico de correspondencia sin ser detectados

C. L.

Jueves, 30 de octubre 2025, 12:44

La operación 'Toroca' de la Guardia Civil ha desembocado con la ha puesta a disposición judicial a seis personas, cinco varones y una mujer, de ... entre 44 y 54 años en Granada. Se les considera presuntos autores de un delito de estafa, un delito de blanqueo de capitales y otro de falsificación de documento público, cometidos a través de internet por el método conocido como 'Man in the Middle'.

