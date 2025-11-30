La segunda vida del Convento de la Concepción

Jorge Pastor Granada Domingo, 30 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Imagínese un edificio en la provincia de Granada que ocupe una superficie equivalente a un campo de fútbol. Posiblemente se le habrá venido a la mente la Alhambra, la Catedral, el Monasterio de San Jerónimo... Pues bien, en Guadix, una de las ciudades más bellas de Andalucía, hay un inmueble con cerca de quinientos años de antigüedad que ocupa seis mil metros cuadrados, una manzana entera en el mismísimo centro de la localidad guadijeña. Se llama Convento de la Concepción, permaneció habitado hasta 2018 y ahora es de todos. La Diputación Provincial de Granada lo ha adquirido por un importe de 1,5 millones de euros y si el proceso administrativo no se demora en exceso –hablamos de un edificio protegido en un entorno protegido–, se abrirá al público como Museo de la Semana Santa antes de 2030.

Por lo pronto, la intervención arqueológica ya se encuentra muy avanzada y los resultados son, sencillamente, espectaculares. Algo previsible habida cuenta del emplazamiento. El Convento de la Concepción se halla en una vía con preciosas casas señoriales como la del Magistral Domínguez, a escasos cincuenta metros de la Alcazaba, que representó durante siglos el poder militar, y a otros cincuenta de la Catedral, el religioso. También algunos estudios apuntan que la Calle de la Concepción pudo ser uno de los dos ejes urbanísticos, el cardo, de Iulia Gemella Acci, la colonia fundada por Roma en el siglo I antes de Cristo para los legionarios jubilados. Buena prueba de su esplendor fue la envergadura de su teatro, con capacidad para 2.500 espectadores. Un espacio escénico convertido ya en uno de los grandes reclamos turísticos de Guadix.

Ampliar Imagen inédita de la fachada interior del Convento desde el jardín que estará abierto a los ciudadanos. JAVIER MARTÍN

Pero centrémonos en el Convento de la Concepción, que es un verdadero tesoro. A los 3.500 metros cuadrados que se van a rehabilitar, habrá que sumar mil de nueva construcción y otros mil quinientos de jardín. Este será, en el futuro, una de las 'joyas de la corona'. Una zona verde con olivos centenarios, palmeras washingtonianas, gamboas, granados y pérgolas de glicina que será disfrutada por los accitanos al habilitarse un acceso por la calle Carlos Ros. Ahí es donde se están acometiendo las excavaciones y donde ya han empezado a aflorar estructuras y restos cerámicos. Por lo pronto, un albercón nazarí y conducciones que, según el arqueólogo Antonio López, pudieron estar en uso hasta bien entrado el siglo XVIII. Este almacén quedará integrado en el diseño de una especie de parque arqueológico que evidencia la enorme relevancia que tuvo Guadix en el periodo musulmán –El Zagal lo entregó a los Reyes Católicos mediante capitulaciones en 1489, tres años antes que Granada–. Muy cerca, en una parata superior, han aparecido casas que luego quedaron integradas en las cristianas y una acequia del siglo XI.

Newsletter

Gabriel Fernández Adarve, el arquitecto de la Diputación que ya trabaja en el proyecto integral de recuperación –se estima que puede tener un coste cercano a los diez millones de euros–, conoce el Convento de la Concepción como la palma de su mano. Él mismo, todo entusiasmo, reconoce que se trata de «una obra que es un verdadero regalo para cualquier profesional de la arquitectura». IDEAL ha tenido la oportunidad de recorrer junto a él esta maravilla de la provincia, vinculada emocionalmente a la vida de miles de ciudadanos. Su templo, ya desacralizado, fue el primero que se erigió en Guadix con bóvedas y cúpula. Ahí se han casado, bautizado y esposado varias generaciones de hijos de Guadix. También ha sido la sede de hermandades señeras de la SemanaSanta como la de la Virgen de los Dolores. Ahora esta iglesia se transformará en un auditorio para unas 250 personas que incorporará también el coro bajo, donde se situaban las religiosas cuando se celebraba la misa.

«Quitaremos el suelo del patio para dejar al descubierto la fuente original oculta en un sótano» Gabriel Fernández Arquitecto redactor del proyecto

Empecemos la ruta junto a Gabriel Fernández por el Convento de la Concepción. Nos colocamos delante del alzado. «Se levantó a finales del siglo XVI por orden de Ruy Páez de Sotomayor, hijo de Juan de Viedma, uno de los caballeros de los Reyes Católicos que se repartieron Guadix en 1489», explica. «La primera comunidad de concepcionistas –relata– se establecieron primero en las viviendas que había en la calle de la Concepción en 1557 y unos años después se erigió el Convento». «En la fachada sobresalen los esgrafiados con patrones geométricos y florales en los casetones, aunque también llama la atención su volumen y las dos portadas de la iglesia, idénticas y que fueron empleadas en su día para que las procesiones entraran por una y salieran por la otra», dice Fernández.

Fechas 1557 La primera comunidad de monjas concepcionistas se instaló en las casas de la Calle de la Concepción en 1557. Años después se construyó el convento que ahora es propiedad de la Diputación.

1677 En julio de 1677 se produjo un gran incendio que destrozó por completo el Convento de la Concepción.

Tras el preceptivo 'ave María Purísima, sin pecado concebida' a través del torno, se abre el portón que conduce directamente hacia el claustro, que esconde una gran sorpresa. A través de unas puertas en el pavimento, bajamos unos metros hasta un sótano para entrar en un espacio fascinante, una fuente rodeada de una suerte de graderío. «No, no es un baptisterio, ni un criptopórtico, ni nada parecido», anticipa Gabriel Fernández a la pregunta segura del periodista. «Esto se hizo cuando llegó el agua al Convento de la Concepción y posteriormente fue cubierto», aclara el técnico de la Diputación, quien añade que la solución final será la eliminación de ese suelo y la colocación de una baranda para que los visitantes se puedan asomar con garantías.

Ampliar El coro alto será una de las salas de exposiciones del Museo. JAVIER MARTÍN

Subimos a la segunda planta a través de una maravillosa escalera claustral coronada con un medio relieve de la Inmaculada Concepción. «Desconocemos su autoría», asegura Fernández. «Eliminaremos todas las carpinterías de madera que dan al patio, sin ningún tipo de valor, para sustituirlas por grandes cristaleras que permitirán la visión de los elementos arquitectónicos, básicamente las columnas y los arcos», afirma.

Incendios

Hacemos un parón para hablar de los dos grandes acontecimientos que marcaron la historia del Convento de la Concepción. Dos incendios. El primero de ellos pavoroso. Ocurrió en julio de 1677. La Hermandad de los Sacerdotes Pobres de Guadix instaló un altar con material fungible que ardió por las velas. El fuego se propagó rápidamente por todo el Convento de la Concepción, que quedó completamente destrozado. «Las crónicas cuentan que todo el pueblo de Guadix vino con cubos para intentar apagarlo», relata Gabriel Fernández. La reconstrucción duró seis años y se ejecutó en gran medida con las aportaciones de la potentada Duquesa del Infantado, dueña del Castillo de la Calahorra –curiosamente también de titularidad ya de la Diputación–. La segunda ignición fue en 1948. El refectorio y la cubierta quedaron chamuscadas.

Ampliar Fachada de la iglesia de la Concepción. JAVIER MARTÍN

A partir de ahí, entramos en una laberíntica sucesión de estancias, usadas por las madres como celdas y salas de estar y obrar. De ahí saldrán las catorce salas que conformarán el Museo de la Semana Santa. Algunas de ellas tan hermosas como el 'coro medio', donde las concepcionistas hacían todos los rezos de la jornada empezando por maitines. Sobre nuestra cabeza, un espectacular artesonado de madera de pino que está 'flechado' –ligeramente combado–.«Las vigas han ido cediendo y la intervención consistirá en la estabilización», apunta.

«Hemos descubierto un gran albercón de la época de los nazaríes que se integrará en el jardín» Antonio López Arqueólogo

Y culminamos el itinerario en todo lo alto de la torre campanario, que se adaptará para tener una visión de 360 grados. Al Norte se ve una panorámica inédita de la Catedral de la Encarnación. Al Sur, la Alcazaba en primer plano y el Picón de Jérez detrás. Al Este, la fecunda Vega de Guadix y el Geoparque de Granada. Y al Oeste, el mirador de la Magdalena y los barrios llenos de cuevas horadadas en los cerros.

Ampliar La torre se convertirá en un mirador. JAVIER MARTÍN

El 'nuevo' Convento de la Concepción reivindica la patrimonialidad de Guadix. Porque, como dijo Green, «mañana es solo un adverbio de tiempo». El mañana que se escribe en la 'ciudad milenaria'.

Reporta un error