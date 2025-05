«Según el Evangelio se gana escalafón bajando, no subiendo»

Javier F. Barrera Granada Domingo, 1 de junio 2025, 00:00 Comenta Compartir

Mario lleva puesta por la Chana la misma sonrisa que lucía por cualquier recoveco del distrito Norte. Su sencilla cruz de madera al cuello delata su condición de sacerdote. Lleva tres años al frente de Santa Micaela después de muchos años en la iglesia de La Paz, algo así como la zona cero de los polígonos. Se dio a conocer por su lucha social con frases como «la legalización de la 'maría' llevaría a que no hubiera violencia», o «exigir la expulsión de inmigrantes es un pecado... y grave; me escandaliza que haya cristianos que pidan eso, no saben qué es ser cristianos». Seis años después de estas declaraciones, algún que otro encierro junto al Defensor del Ciudadano, Manuel Martín para protestar por los cortes de luz;y ser martillo pilón en las reivindicaciones del distrito Norte y abanderado de sus gentes, cumple tres años en la Chana. Aquí fue transferido, muchos dicen para que no hablara tanto y tan bien de tanto apagón, marihuana y demás problemas. «Es que el problema del distrito Norte, sus barrios y sus gentes es que se ha hecho un desaguisado sobre otro desaguisado», explica sin perder la sonrisa.

Ahora en la Chana sigue exactamente igual; con el mismo mensaje y la misma portentosa capacidad de trabajo desde una acción pastoral y obrera, con el foco puesto en las personas y, sobre todas las cosas, en los jóvenes. Dice que la parroquia de Santa Micaela es muy grande y que permite ofrecer muchos servicios, tanto pastorales como sociales. «Somos un punto de encuentro en la Chana», resume la idea de su vocación y del servicio que se presta.

La parroquia de Santa Micaela se encuentra en el corazón original del barrio de la Chana, en una placeta retranqueada en la calle Sagrada Familia. Aquí se vive el pulso diario y se toma la temperatura. En el semáforo esperan por ejemplo tres mujeres. Una es chanera de toda la vida, que viene de hacer la compra. La otra es musulmana con su pañuelo en la cabeza. Una tercera es una africana. «Es la riqueza de este barrio, ya que hay todo tipo de nacionalidades y etnias», explica Mario Picazo encantado de vivir entre tanta diversidad.

–Vamos a empezar con un chiste, si le parece bien.

–Dispara, que nos conocemos.

–Está el monaguillo bailando frenéticamente de alegría en el altar frente al sagrario cuando el párroco aparece desde la sacristía y le recrimina: 'Manolillo, qué haces bailando así el día que ha fallecido el Papa'. Y el monaguillo, sin cortarse ni un pelo, responde: 'El escalafón es el escalafón'. La pregunta entonces es: ¿Cómo ha 'escalafoneado' Mario Picazo?

–(Mario atiende a la pregunta tras escuchar el chiste, que por cierto, le ha hecho reír a mandíbula batiente). Según el Evangelio se 'escalafonea' bajando, no subiendo. Mi nombramiento aquí en la Chana no sé si fue bajar o subir. Pero lo que me importa es que en mi traslado de Norte a la Chana todo pasa por lo interior y por la reflexión. Mira. Si uno no pasa por las periferias, donde se toca suelo, luego es imposible ser objetivo con lo que es la vida y tener una visión real.

–¿Así que no sabe si ha subido o bajado en el escalafón eclesiástico de Granada?

–En realidad, sigo con los últimos. En la Chana hay mucha gente trabajadora, luchadora, que viene de fuera, con nada, abriéndose camino. Nuestro trabajo supone conectar con la naturaleza del ser humano.

–¿Hay diferencias entre barrios como La Paz, Cartuja y la Chana?

–Creo que lo que todo el mundo conoce como el ambiente que rodea o que se respira en determinados lugares es lo que hace también que haya unas posibilidades u otras. Allí el aire estaba más cargado de problemas, aquí el aire es más popular, de gente que se abre a la vida. ¿Cómo te diría? Hay rasgos de humanidad, hay convivencia. Y se lo digo a la gente. Estoy convencido de que no apreciamos las relaciones vecinales, y eso es fundamental.

«Mi corazón sigue en Norte. Además, tengo contacto y estoy al tanto gracias a los chavales de la asociación Los Cometas del barrio de La Paz» Mario Picazo Párroco de Santa Micaela en la Chana

–¿Queda algo de su trabajo con la comunidad en Norte?

–Mi corazón sigue allí. Además, tengo contacto y estoy al tanto gracias a los chavales de la asociación Los Cometas, porque varios han hecho un proceso de iniciación en la JOC (Juventud Obrera Cristiana), que nos reunimos semanalmente. Sé todo lo que ocurre en Norte.

–¿Y qué ocurre ahí, cómo están los barrios de Norte?

–El ambiente en Norte sigue siendo muy negativo. Incluso con signos de degradación, pero gracias a la gente y a las asociaciones siempre hay posibilidades para poder abrirse a otras experiencias. Pero la realidad en Norte en conjunto parece que todavía es más complicada que hace unos años.

–No hay muchas soluciones para Norte...

–Como siempre decimos, no hay soluciones porque no hay voluntad. ¡Si hubiera voluntad habría soluciones!

–¿Qué echa de menos de sus vivencias en Norte?

–Ummmm... Sobre todo echo de menos el trato con la gente en esa relación que se da a la intemperie, sin estereotipos, sin necesidad de quedar bien. Al principio es muy chocante pero luego uno acaba agradeciéndolo porque es la radiografía del ser humano cuando lo pasa mal. Y eso se vive en primera persona.

–¿Le quedó algo por hacer en su época de párroco en La Paz?

–No fui con intención de hacer nada. Me planteo que lo primero que había que hacer era convivir y compartir y a partir de ahí ver lo que se podía aportar. Pusimos en marcha el proyecto Los Cometas, con todo lo que implicó de personas. Pero luego no percibes que la acción del ser humano que se inserta en estos grupos es que transmites mucho más de lo que puedes programar y controlar. Entonces en mi caso se corrobora que cuando te encarnas en un pueblo, en un grupo, tiene efectos positivos para todos, para uno y para la gente con la que te involucras.

«Hay mucha riqueza intercultural que creo que es un signo de los tiempos bonito e importante» Mario Picazo Párroco de Santa Micaela en la Chana

–Bueno, y una vez hecha la mudanza ahora hace tres años, está en la Chana. ¿Cuáles son las sensaciones?

–Me encuentro bien acogido, primero y por tanto, a gusto. El ambiente del barrio, como digo, es sano, es popular. Es agradable. Con mucha riqueza intercultural que creo que es un signo de los tiempos bonito e importante. Es una parroquia con sensibilidad social y sentido religioso de la vida. Esto son dos cuestiones que efectivamente me hacen encontrarme a gusto y con posibilidades de dar de sí y hacer lo que la gente me pida. Que en la Obra de Dios cada uno pongamos el material que uno tiene.

–¿De qué está orgulloso estos años?

–De la gente implicada en la parroquia. Por ejemplo, tenemos 62 mujeres implicadas todos los días del año en alguna cosa con repercusión en el barrio, bien de atención, de acogida, de acompañamiento de visita de enfermos, de Cáritas...

–¿Eso es mejor que un batallón?

–Sí, sí. Es una riqueza de verdad.

–¿Qué retos se ha puesto por delante como párroco?

–Hay dos retos claros que tenemos. El primero es renovarnos, comunicar la experiencia positiva que tenemos para que gente nueva participe. Luego está el tema de los jóvenes. Hacemos intentos en los dos aspectos pero no es fácil. Se ha instalado la visión individualista, egocéntrica, de resolverse las cosas por tu cuenta e insisto que hay que resolverlas contando con todos. Si respondo a una necesidad le ayudo probablemente a otro a que también tenga respuesta. También pienso en si es que se ha instalado este pensamiento único derrotista que genera hasta cierto miedo a poder iniciar cosas nuevas. Así que ahí andamos, un poco con esas tensiones.

–¿Y qué tal la juventud?

–Hablo con Los poquitos jóvenes que aparecen por aquí. Les comento que no se trata de que les digamos lo que necesitan sino que sean ellos quienes nos lo digan nosotros. Y hay escaramuzas de ver desde la música si podemos animar a que otros jóvenes piensen en los demás, o con actividades de tipo ecológico. El año pasado iniciamos el mes de julio sesiones de cine de barrio en la puerta de la iglesia, y tuvo éxito, porque juntábamos cincuenta personas. En esta línea proponemos espacios de encuentro donde los jóvenes sean protagonistas y nos digan qué podemos ir haciendo. Me da pena que el ocio que se ofrece esté enlatado y se consuma lo que te dan en el mercado. No hay iniciativas nuevas, y si hay, cuesta que salgan mucho trabajo.

