El presidente de la Audiencia Provicial, José Luis López Fuentes, en su despacho. P. G-T.

«Hay que seguir instalando pulseras e intentar por todos los medios que no fallen»

La Audiencia Provincial, primer órgano en advertir deficiencias en Cometa, remitió un informe pormenorizado de los casos y destaca el interés del ministerio en resolver anomalías

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Jueves, 13 de noviembre 2025, 00:31

La Audiencia Provincial de Granada fue uno de los primeros órganos de España en advertir y avisar de los fallos en las pulseras antimaltratadores. La ... comisión provincial contra la violencia de género detectó la problemática en julio de 2024 y en febrero de este 2025, al comprobar que las incidencias en el sistema de localización persistían, nuevamente expuso con preocupación los hechos ante el observatorio especializado, advirtiendo incluso de que algunas víctimas habían solicitado la retirada del dispositivo por miedo e inseguridad.

