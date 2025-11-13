«Hay que seguir instalando pulseras e intentar por todos los medios que no fallen»

La Audiencia Provincial de Granada fue uno de los primeros órganos de España en advertir y avisar de los fallos en las pulseras antimaltratadores. La ... comisión provincial contra la violencia de género detectó la problemática en julio de 2024 y en febrero de este 2025, al comprobar que las incidencias en el sistema de localización persistían, nuevamente expuso con preocupación los hechos ante el observatorio especializado, advirtiendo incluso de que algunas víctimas habían solicitado la retirada del dispositivo por miedo e inseguridad.

Para el presidente, José Luis López Fuentes, se debe garantizar la efectividad de estos dispositivos, dado que es el sistema principal para seguir las órdenes de alejamiento. A su juicio, se debe quitar el miedo que ha surgido en las víctimas. «Nosotros estamos convencidos de que hay que seguir instalando pulseras a la par que se intenta por todos los medios que no fallen», resume.

En la última comisión provincial, celebrada el 29 de octubre, salió a relucir los fallos. En concreto, se trató un caso específico donde las autoridades estudian si las incidencias las provoca el agresor o investigado o, por el contrario, es un problema de Cometa. Desde que a finales de verano se hicieran públicas las deficiencias, no se han detectado nuevos fallos. Sin embargo, la Audiencia Provincial se mantendrá expectante y comunicará los fallos que reciba.

«Empeño» en solucionarlo

«La comisión, tiene que hacerse eco de toda las incidencia que provoquen una situación de desasosiego, desamparo o de alarma en la persona de la víctima, toda esa se tiene que poner de relieve, tal y como hemos venido haciendo», esgrime. «Tengo conocimiento de que de que de que el Ministerio del Interior se ha propuesto mejorarlo y en buscar las causas por las que se produce ese tipo de deficiencia o de anomalía en el funcionamiento. Y yo estoy confiado en que de alguna manera se tiene que solucionar», explica.

La delegada del plan nacional de lucha contra la violencia se puso en contacto en febrero con el presidente para que le trasladara todas estas incidencias y desde la Audiencia se remitió un informe pormenorizado de los casos.