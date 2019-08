«El bar es una sede de moteros, de la cultura y de los amantes de la carne» David Martínez, propietario del restaurante 'El Boliche'. / ALFREDO AGUILAR Entrevista a David Martínez, hostelero ÁNGELA MORÁN Sábado, 10 agosto 2019, 12:04

David Martínez lleva toda la vida trabajando en los bares. Empezó en el oficio con 14 años y ahora, ya tiene 61. En 1987 abrió, junto con su familia, el restaurante 'El Boliche', situado en la Carretera de la Sierra. Pero, además, David es un amante de las antigüedades y, en concreto, de las motos. El local tiene tres terrazas, una comedor, otra con vistas a Sierra Nevada y otra zona chill out, todo ello ambientado en una estética motera que completa con un pequeño museo con 15 motos restauradas, la más antigua del 1937.

-¿Cómo es el día a día en el bar?

-Durante el día suele estar bastante tranquilo, es a partir de las diez de la noche cuando empieza a llenarse. La gente viene a pasar el rato en un ambiente tranquilo y, normalmente, además de la cena, se toman alguna copa en la terraza.

-¿Cuántos estáis en plantilla?

-Somos cuatro, desde hace tres meses está mi hija echándonos una mano porque dice que se quiere incorporar a esto. Le gusta aunque la hostelería es muy dura y no se si continuará. También le acompaña su novio que está ayudándonos, una incorporación al bar y a la familia. Para completarla contamos con un cocinero.

-¿Cuál es la especialidad de la casa?

-Carne a la brasa, la hacemos con distintos cortes al estilo americano en los que la carne de buey tiene mucho protagonismo. También tenemos platos veganos pero la barbacoa es lo que más nos piden.

-¿Entre los clientes hay más turistas o gente de Granada?

-Casi más gente de Granada aunque vienen también turistas. Todos los veranos suele visitarnos un grupo de alemanes que quieren probar sus coches subiendo a Sierra Nevada y hacen parada aquí porque les gusta la carne a la brasa como yo se la hago. También tenemos gente asidua del mundo de la cultura. Por aquí ha estado viniendo el pintor Juan Vida que, además, tiene relación con Miguel Ríos y con Juan García Montero, director del Instituto Cervantes que le dedicó una poesía al bar.

-¿Cómo surge la fusión entre hostería y motos?

-Bueno, esto es mi afición. Más que nada me gustan las antigüedades, desde que tenía 14 o 15 años colecciono antigüedades de todo tipo pero siempre me he decantado por las motos. A raíz de la apertura del bar, metí una moto de los años Cincuenta en el local y pensé que iba a venir gente del mundo de las motos así que desarrollé el tema de la restauración de motos hasta que he conseguido tener unas 15 en la exposición.

-Entonces, ¿el bar es una sede motera?

-Ha sido sede de Harley Davidson, de Triumph y de todo tipo de gente. En general, siempre ha sido un sitio para estar relajado, salvo algunas etapas como la de Harley Davidson con el rock and roll. A parte de esa, el estilo que más se ha escuchado es blues o jazz.

-¿Organizáis eventos?

-Hago cosas pequeñas porque el espacio interior es para que coman juntas unas cincuenta personas. Las terrazas son más grandes pero hay que arriesgarse con el clima. Hacemos comuniones, bodas, de todo pero celebraciones pequeñas.

-¿Cómo es trabajar en verano mientras los demás están de vacaciones?

-La verdad es que no sienta muy bien. (Risas). Pero después de los años que llevo aquí más los anteriores en otros bares estoy acostumbrado. En hostelería nunca se descansa en verano. Yo llevo 32 años seguidos sin descansar en verano.

-¿Cuándo te vas de vacaciones?

-Seguramente me vaya en septiembre u octubre cuando ya baja un poquito la temperatura y empieza a relajarse el trabajo. Nos vamos pero pocos días porque los autónomos tampoco se pueden coger muchos días así que lo que se puede.

-¿Hay alguna anécdota curiosa?

-Bueno, como curiosidad tengo que decir que Miguel Ríos cuando venía aquí, se escondía de su mujer para fumar. Se metía dentro del bar con nosotros para hacerlo a escondidas y recuerdo que me dijo que se iba a retirar, entonces yo le dije que cómo iba a hacerlo si B. B. King todavía seguía activo y me contestó que al contrario que King, un cantante de rock no puede sentarse, tiene que dar saltos y dar espectáculo. Pero vamos que por lo que he visto Ríos no se ha retirado.