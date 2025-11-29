Secur celebra su décimo aniversario consolidada como referente en seguridad y protección contra incendios

La empresa granadina Secur cumple diez años de trayectoria en pleno proceso de expansión y con un crecimiento que la ha convertido en uno ... de los actores destacados del sector de la seguridad y la protección contra incendios en Andalucía y Madrid. Lo que comenzó como un pequeño proyecto formado por una decena de profesionales es hoy un grupo empresarial con alrededor de 70 trabajadores, delegaciones en Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Madrid, y una nueva apertura prevista en Alicante, con la que reforzarán su presencia en el Levante.

«Empezamos con 10 o 12 personas y hoy somos más de 70», explica Carlos López, gerente de esta empresa. «La clave ha sido crecer de manera progresiva y manteniendo siempre el nivel de servicio».

Secur ofrece un servicio integral que abarca la instalación y el mantenimiento tanto de sistemas de seguridad como de protección contra incendios, dando cobertura a viviendas particulares, empresas, industrias y administraciones públicas. La compañía presume de adaptar cada proyecto «como un traje a medida», desde la instalación de una alarma en un piso hasta grandes actuaciones en organismos estatales.

Ampliar

Entre sus clientes figuran instituciones como el Ministerio para la Transición Ecológica, la Dirección General de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Granada, el Ayuntamiento de Sevilla o varios municipios de la Costa del Sol.

El crecimiento experimentado en la última década ha impulsado una decisión estratégica: dividir la empresa en dos áreas especializadas. A partir del 1 de enero nace Secur Incendios, dedicada exclusivamente a la protección contra incendios, mientras que Secur continuará centrada en la seguridad. «La especialización es fundamental; hoy en día ya no es viable que un técnico abarque de todo», subrayan desde la dirección.

Valor añadido

En un sector con fuerte competencia, Secur destaca por su servicio personalizado, algo que consideran su sello de identidad frente a las grandes compañías. «Aquí cada cliente tiene nombre y apellidos. Llama alguien y habla con Emilio, con Beatriz, con Carlos... No con un robot», recalcan. En un momento en el que la digitalización y la inteligencia artificial dominan muchos servicios, en Secur apuestan por conservar la cercanía: «La gente valora hablar con una persona que resuelva sus problemas».

Además, frente a las guerras de precios en revisiones básicas, la empresa se posiciona como un agente especializado para instalaciones complejas y proyectos de gran envergadura, especialmente en contraincendios, donde el nivel técnico es más exigente.

En estos diez años, Secur ha sido testigo de un avance «impresionante» en la tecnología de seguridad. La inteligencia artificial ha irrumpido en cámaras y sistemas de videovigilancia, y la analítica de vídeo —antes reservada a entidades bancarias o grandes corporaciones— se ha vuelto accesible incluso en viviendas particulares. La compañía combina estas nuevas herramientas con una plantilla en continua formación.

Futuro

Entre los planes de futuro destacan la expansión hacia Levante, comenzando por la delegación de Alicante, una futura apertura en el norte de España, un mayor impulso al mercado doméstico, que consideran clave por su fidelidad y estabilidad y continuar desarrollando proyectos de gran escala para empresas e instituciones, como los realizados para Emasagra, estructuras logísticas o instalaciones asociadas a grupos empresariales como Melfosur.

Diez años después de su nacimiento, Secur se consolida como una empresa que combina crecimiento, especialización y trato humano, un modelo que les ha permitido abrirse camino en un sector en plena transformación tecnológica sin renunciar a la esencia que los diferencia: la cercanía con el cliente.