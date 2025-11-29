Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secur celebra su décimo aniversario consolidada como referente en seguridad y protección contra incendios

Manuel López puso en marcha esta empresa junto a sus hijos a los que ha cedido el testigo. En esta década han consolidado su posición y aspiran a seguir creciendo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 23:56

La empresa granadina Secur cumple diez años de trayectoria en pleno proceso de expansión y con un crecimiento que la ha convertido en uno ... de los actores destacados del sector de la seguridad y la protección contra incendios en Andalucía y Madrid. Lo que comenzó como un pequeño proyecto formado por una decena de profesionales es hoy un grupo empresarial con alrededor de 70 trabajadores, delegaciones en Granada, Málaga, Sevilla, Almería y Madrid, y una nueva apertura prevista en Alicante, con la que reforzarán su presencia en el Levante.

