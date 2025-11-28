Los secretos de las mejores croquetas de Granada Cuatro establecimientos de la provincia fueron premiados por la calidad de sus croquetas en el Campeonato de Granada de Croquetas «Trofeo Media&Chef» celebrado a finales de octubre

Alberto Flores Granada Viernes, 28 de noviembre 2025, 00:23

Dar con la croqueta perfecta es una misión bastante difícil. Encontrar esa que reúna las mejores condiciones en cuanto a cremosidad, consistencia, sabor, fritura y rebozado no es fácil. Sin embargo, en Granada hay varias que si no son perfectas, rozan la perfección. De hecho, es algo que quedó bastante claro hace justo un mes en las instalaciones de la Escuela de Hostelería y Turismo Hurtado de Mendoza, donde se celebró el Campeonato de Granada de Croquetas «Trofeo Media&Chef» que sirvió para encumbrar a cuatro establecimientos granadinos por la calidad de sus croquetas.

El Premio de Oro a la Mejor Croqueta de Granada de 2025 fue para el Bar Rojo. La segunda clasificado fue la croqueta de El Disloque y el tercer lugar quedó para El Gallo de Nívar. Además, el Premio a la Croqueta con Más y Mejor Sabor Granada fue otorgado a la de Garden Plaza. Para determinar los ganadores del certamen, cada una de las croquetas fue presentada a un jurado de expertos. Y el trabajo de determinar a las mejores no fue fácil, ya que había muchísimas propuestas y un total de 12 finalistas que mostraron un altísimo nivel.

Según los resultados del concurso la mejor de todas las croquetas presentadas, y por tanto la mejor de Granada, es la del Bar Rojo, un establecimiento que desde sus orígenes hace ocho años es famoso, entre muchas otras cosas, por sus croquetas. «A mi participar en el concurso ya me hacía feliz. Participé sin expectativas, sin esperarme nada y muy emocionada por estar allí rodeada de cocineros tan buenos», cuenta a IDEAL Carmen Bullejos, propietaria del Bar Rojo y creadora de la mejor croqueta de toda Granada. «Creía que como mucho aspiraba al tercer puesto, así que al escuchar que no era la tercera me relajé. Cuando dijeron que mis croquetas eran las ganadoras rompí a llorar».

Presentó una croqueta que es «exactamente igual» a la que sirve en su bar. «Es la croqueta que hacía mi abuela y mi madre. En casa somos muchos hermanos y nunca sobraba carne del cocido, así que mi madre hacía las croquetas de carne picada y jamón. Y así son las que hago yo». De este modo, sus croquetas no llevan otra cosa que carne picada, cebolla, harina tostada, leche y, para terminar, jamón ibérico.

Explica que para ella no hay más secretos que utilizar buenos ingredientes y hacerlas a mano cada día. Aunque lo cierto es que esto último se está convirtiendo en un problema ya que desde que recibió el premio la demanda ha aumentado y está teniendo que hacer alrededor de 1.200 a la semana, una cifra que supera por más del doble a las 400 que hacía antes de recibir el premio. «Hacer tantas croquetas me tiene al límite pero aunque esté tan cansada, que sea por un reconocimiento a mi forma de cocinar es muy importante para mi y algo que me encanta», asegura.

La segunda mejor croqueta del certamen fue la de El Disloque, que presentó su clásica croqueta de puchero. «Para nosotros supone una enorme satisfacción porque en Granada hay un nivel muy alto en lo referente a las croquetas. Es un gusto y una motivación para nosotros porque las croquetas son algo que trabajamos bastante», reconoce orgullosa África Díaz, propietaria de El Disloque.

Sobre el secreto de su croqueta, África explica que no es otro que hacer un puchero tradicional y aprovechar su carne y caldo para integrarlos en una croqueta que tenga «sustancia y cremosidad». «Buscamos un interior cremoso, un intenso sabor de puchero y que por fuera tenga ese crujiente que debe tener toda buena croqueta». Este establecimiento ya era famoso la calidad de sus croquetas. De hecho, en 2019 ganó un concurso de croquetas celebrado en la ciudad. Y en su carta, además de la de puchero, cuentan con una de espinacas, queso de cabra y nueces y otra carbonara con guanciale. «Para mi lo más importante es la mano de quien elabora la croqueta. Aquí las hace Marta, así que el resultado básicamente es por ella, por su mano», reconoce. Eso sí, aclara que al tratarse de un producto «súper casero» y totalmente hecho a mano, a veces la masa puede salir diferente.

Tras las croquetas del Bar Rojo y El Disloque quedó la presentada por El Gallo de Nívar, otro de los restaurantes granadinos más reputados por la calidad de dicho producto desde hace años. Para el concurso decidieron hacer una croqueta totalmente nueva: una de cordero segureño con piñones y dátiles. «Decidimos ir con una croqueta diferente y un poco arriesgada porque no queríamos presentar una que ya estuviera en nuestra carta, así que el reconocimiento fue una alegría inmensa», cuenta a este periódico Pablo Sánchez, encargado de la cocina de El Gallo de Nívar junto a su hermano Sergio.

Anteriormente este restaurante ya consiguió reconocimientos por sus croquetas. En concreto, hace algunos años recibió el reconocimiento a mejor croqueta de Andalucía por la que hacen de roquefort con dátiles, una croqueta que según Pablo «está buenísima». «Siempre tenemos de seis a ocho croquetas disponibles, con las de jamón, setas, gambas al pil pil, roquefort con dátiles, espinacas con nueces y morcilla con mermelada de membrillo como fijas. Decidimos presentar otra diferente para salir de lo que hacemos todos los días». Y a partir de ahora se suma a esa lista la del concurso.

«Ahora están de moda las croquetas súper líquidas pero a mi me gustan cremosas, que sepan a lo que tienen que saber y que tengan un rebozado lo más neutro posible», argumenta el cocinero, que aclara que sus croquetas son exactamente así. «Al final el secreto de una buena croqueta está en la constancia, esa es la clave del éxito como en casi todo. Hay que intentar hacerlas siempre igual, que salgan calentitas por dentro y que estén bien fritas».

Más allá del reconocimiento con el tercer puesto del certamen, Pablo se queda con la experiencia que supone participar en un concurso como este. «Al concurso no voy por ganar, sino por aprender de compañeros y ver las cosas que hacen. Así es como puedes mejorar tu producto porque te crees que sabes todo hasta que llegas y ves a los demás. Así es como aprendes y evolucionas porque siempre se puede mejorar», finaliza.

La croqueta más granadina

Además de las croquetas del Bar Rojo, El Disloque y El Gallo de Nívar, también fue premiada por su calidad la de Garden Plaza, concretamente con el Premio a la Croqueta con Más y Mejor Sabor Granada. Este premio buscaba a una croqueta que pusiera en valor los productos y sabores de Granada, además de la originalidad. «Para mi es algo muy meritorio porque hicimos una croqueta diferente al resto y que pone en valor nuestra cocina, que siempre se sale un poco del tiesto», cuenta a IDEAL Cristian Puebla, jefe de cocina y uno de los propietarios de Garden Plaza.

La croqueta que presentaron fue una semi-líquida de falda Pajuna: «A mi nunca me han gustado las croquetas porque me han resultado siempre pesadas, así que decidí hacer una que te pudieras comer diez sin ser pesado. No lleva harina, es muy líquida, ligera y tiene mucho sabor porque usamos carne Pajuna de Luján, leche de oveja y mantequilla de la Alpujarra». De este modo no solo ofrecen una croqueta deliciosa y con el sabor tan característico de la ternera Pajuna, sino que también es un producto ligero que no se hace nada pesado.

«La verdad es que me costó trabajo hacer la croqueta. Me gusta fusionar la comida extranjera pero hacerlo siempre con productos de aquí, con la marca Granada. El rebozado es solo con panko, casi sin harina y no es fácil que sea semi-líquida», argumenta. Pero es que tenía claro que no podía ser una croqueta más, sino que buscaba un plato que les represente como restaurante y que se convirtiera en una de las estrellas de Garden Plaza.

Tras el premio recibido, Cristian reconoce que la croqueta de falda Pajuna se va a quedar «siempre» en la carta de Garden Plaza y que sacarán diferentes variedades de la misma en el futuro. Además, mantendrán la que ya tienen en su carta, que es una croqueta muy jugosa de jamó ibérico concentrado, mayonesa trufada y huevo de codorniz. «Para mi las croquetas tienen que ser golosas y con unos matices que las hagan diferentes de las demás, que sean únicas», finaliza.

Ampliar Una de las croquetas de Garden Plaza. Ideal El Día Mundial de la Croqueta A principios de año, el 16 de enero, tendrá lugar la celebración del Día Mundial de la Croqueta. Y en Granada muchos restaurantes se sumarán a esta cita para darle todavía mas protagonismo a esta elaboración. En Garden Plaza, por ejemplo, dedicarán una jornada especial dicho día con nuevas variedades para sus clientes. Algo que también acostumbran a hacer en El Disloque, que el pasado 16 de enero sorprendió con una croqueta de pulpo con parmentier.

