Sebastián Pérez en el pregón del Mayor: «En Granada, dos y dos no son cuatro» Sebastián Pérez justo en el momento en el que reemplaza a Paco Cuenca. / Alfredo Aguilar El alcalde en funciones termina con una alusión a la alternancia su discurso improvisado en el acto al que no acudió el concejal del bipartito encargado IDEAL Miércoles, 2 octubre 2019, 12:45

El bipartito quedó el martes en evidencia en los actos del pregón del Mayor, que se celebraban -precisamente- en el salón de plenos del Ayuntamiento de Granada. El concejal que tenía encomendado presidir el pregón, José Antonio Huertas (Cs), no acudió por un motivo familiar -adujo el gobierno municipal- pero no se contempló que hubiera nadie para reemplazarlo. Eso provocó que el socialista Paco Cuenca tuviera que improvisar y ejercer de 'alcalde' por incomparecencia.

A la media hora, y tras ser alertado, el primer teniente alcalde y alcalde en funciones, Sebastián Pérez, se presentó en el salón de plenos y Paco Cuenca le cedió el sillón. Para concluir, Pérez improvisó un discurso que sólo se entiende en el contexto. Se excusó ante los asistentes, reiteró que él sí estaba trabajando y concluyó con una cita en él habitual que atribuye a Federico García Lorca. «En Granada, dos y dos no son cuatro. ¿Y esto qué significa? No lo sé. que dos y dos no son cuatro», remató entre las sonrisas del público con una alusión indirecta -o casi directa- al supuesto acuerdo verbal para alternarse la alcaldía en 2021.