Sebastián Pérez y Luis Salvador critican la presencia de Cuenca en el AVE: «Es indecente vaya él y no el alcalde» 00:54 Luis Salvador y Sebastián Pérez, en la estación esta mañana. / ALFREDO AGUILAR El regidor granadino ha asegurado que si el socialista hubiera sido alcalde iría «en la cabecera con el presidente del Gobierno» durante el trayecto DIEGO CALLEJÓN Martes, 25 junio 2019, 12:38

El alcalde de Granada, Luis Salvador, y el vicealcalde de la ciudad, Sebastián Pérez, están recibiendo al primer AVE de Antequera a Granada en la Estación de Andaluces. Aunque ninguno de los dos ha viajado en el tren inaugural, ambos estan presentes en el acto que se celebra con la llegada del AVE.

Precisamente esta ausencia del alcalde de Granada en el viaje inaugural, sumada a la presencia del líder del PSOE de Granada, Paco Cuenca, ha generado las críticas que IDEAL ha captado en vídeo, durante una conversación de Sebastián Pérez y Luis Salvador en la estación de trenes.

«A mí me parece una indecencia que el alcalde de Granada no pueda venir en el AVE inaugural. Si me das el micrófono lo voy a decir: me parece indecente. Pero bueno, ellos son una secta... ¿Si Cuenca hubiera sido alcalde no vendría en el AVE inaugural? Es una falta de respeto a la ciudad de Granada, no a las instituciones», ha comentado Sebastián Pérez.

«Dándole la razón ante estas palabras, el alcalde ha asegurado que «si Cuenca fuera el alcalde vendría en la cabecera durante todo el viaje, y con el presidente del Gobierno al lado», ha sentenciado Luis Salvador.