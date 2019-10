Sebastián Pérez (PP) asegura que la ausencia del pregón de los mayores «no tiene la mayor relevancia» El alcalde en funciones ha admitido que desconocía que Paco Cuenca se había visto obligado a presidir el acto y ha asegurado que interrumpió la reunión que tenía para clausurarlo PABLO RODRÍGUEZ Granada Miércoles, 2 octubre 2019, 12:06

El primer teniente de alcalde y, en estos momentos, alcalde en funciones de Granada, Sebastián Pérez, ha restado importancia a lo sucedido ayer en el pregón de los mayores, que tuvo que ser presidido durante 38 minutos por el socialista Francisco Cuenca ante la incomparecencia de los ediles del bipartito. El concejal ha reconocido que fue algo «inesperado», aunque ha insistido en que no es relevante.

«No voy a decir que fuera una fortaleza (lo sucedido ayer), pero tampoco una debilidad. Son cosas que pueden ocurrir y no hay que darle la mayor relevancia», ha dicho Pérez a los periodistas.

El dirigente ha explicado que, durante el acto, se encontraba «allí trabajando» y que no sabía lo que estaba pasando en el salón de plenos, donde Cuenca se había visto obligado a ocupar la presidencia ante la ausencia del concejal de Derechos Sociales, José Antonio Huertas, «por un problema familiar», según apuntaron ayer desde el gobierno municipal. «Desconocía lo que estaba pasando porque estaba con el delegado de Fomento, Antonio Granados, resolviendo y desatascando problemas y no tuve problema en clausurar el acto», ha señalado.

El popular ha insistido nuevamente en que no tenía importancia lo sucedido. Sí le ha dado relevancia, como ha recordado el propio Pérez, a lo sucedido el lunes anterior, cuando fue cancelada la rueda de prensa del balance de los cien días cuatro minutos antes de la hora marcada. «Me pareció infinitamente más relevante lo del lunes porque son cuestiones que, -se lo dije al propio alcalde- aunque no hay mala fe por ninguna de las partes, a efectos mediáticos tienen mucha relevancia y sin pretender buscar tres pies al gato te encuentras una polémica que no beneficia a la ciudad ni a nadie», ha dicho.