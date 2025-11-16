El sol dentro de nosotros

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen antigua del refugio Elorrieta en Sierra Nevada. Ideal
En realidad, las montañas no nos necesitan, somos nosotros los que necesitamos su agua, su aire, su belleza. Ojalá actuemos con inteligencia y determinación para protegerlas

Sebastián Álvaro

Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:37

Intervengo en un debate de actualidad sobre la conservación de Sierra Nevada –pues ese es el fondo de la cuestión cuando se habla de la ... restauración, o el derribo, del refugio Elorrieta– con respeto a todas las posturas y a instancia de buenos amigos que me invitan a que exponga mi opinión, pues, me apremian, nos concierne manifestarnos públicamente a todos. Previamente, les indico, difícilmente podría yo dar mejores argumentos de los ya expuestos por el catedrático Javier Cabello. Es decir, resumiendo su postura: «Sierra Nevada no necesita más huellas humanas para ser patrimonio». Proteger sus cumbres es una responsabilidad colectiva. Creo que, igual que muchos otros, no es necesaria la restauración del refugio Elorrieta. Y no solo porque un refugio por encima de los tres mil metros en Sierra Nevada no tiene ningún sentido. Incluso deberíamos plantearnos otros existentes que, en la práctica, se están convirtiendo en hoteles.

