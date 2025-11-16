El sol dentro de nosotros

Intervengo en un debate de actualidad sobre la conservación de Sierra Nevada –pues ese es el fondo de la cuestión cuando se habla de la ... restauración, o el derribo, del refugio Elorrieta– con respeto a todas las posturas y a instancia de buenos amigos que me invitan a que exponga mi opinión, pues, me apremian, nos concierne manifestarnos públicamente a todos. Previamente, les indico, difícilmente podría yo dar mejores argumentos de los ya expuestos por el catedrático Javier Cabello. Es decir, resumiendo su postura: «Sierra Nevada no necesita más huellas humanas para ser patrimonio». Proteger sus cumbres es una responsabilidad colectiva. Creo que, igual que muchos otros, no es necesaria la restauración del refugio Elorrieta. Y no solo porque un refugio por encima de los tres mil metros en Sierra Nevada no tiene ningún sentido. Incluso deberíamos plantearnos otros existentes que, en la práctica, se están convirtiendo en hoteles.

Con todo lo expresado, desde uno y otro lado, ¿qué argumentos podría aportar un alpinista como yo a lo ya dicho…? Quizás solo aportar mi visión global de más de cuarenta años recorriendo los macizos montañosos más importantes del planeta incluidos, claro está, los de España.

Desde aquella primera expedición al Karakórum he podido constatar, a un ritmo alarmante, la pérdida de grandes paisajes de hielo

Desde el verano de 1981, fecha en la que comencé a realizar y filmar expediciones con 'Al Filo de lo imposible', he podido comprobar que los sentimientos y las emociones adquieren en las montañas una dimensión superior pues estamos sometidos a los rigores y dictados de la gran Naturaleza, a riesgos y peligros que a veces nos sitúan al límite de nuestra resistencia. Situaciones para las que hay estar preparado y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros. La montaña es la mejor escuela de vida, con su dureza y sus dificultades, que debemos reconocer y enfrentar con entereza y humildad. En ellas se viven esos instantes que dan sentido a la vida y pude aprender que, como escribió James Ramsey, «la historia del montañismo no es tan solo la historia del triunfo sobre las montañas, sino del triunfo sobre el miedo. No es la mera crónica de unas proezas emocionantes, sino de la gran aventura del espíritu humano».

Desde aquella primera expedición al Karakórum he podido constatar, a un ritmo alarmante, la pérdida de grandes paisajes del hielo, incluso en la Antártida. Y también el deterioro y degradación de los macizos montañosos, en general, y de los nuestros en particular. La realidad es que las montañas nunca han estado tan amenazadas como ahora. Y las necesitamos tal y como son, sin transformaciones, sin ruidos, sin cables, sin pistas. Sin duda ha influido el aumento de la población mundial que en los últimos cuarenta años se ha duplicado, superando en la actualidad los 8.000 millones de habitantes. Pero también nuestro enorme poder tecnológico, con máquinas capaces de hacer variar el curso de los ríos y destrozar montañas. Hoy incluso los últimos rincones naturales están en peligro, como lo demuestra la gran presa planificada por China en el gran cañón del Yarlung Tsangpó. Muchas grandes montañas, como el Everest, el Ama Dablam y otras muchas se han convertido en parques temáticos. Hoy se puede afirmar que Everest es el basurero y el cementerio más altos de la Tierra.

Falta preocupación medioambiental, que debería formar parte del proceso educativo

Pero también en España muchas montañas están perdiendo sus particularidades naturales a base de pistas, estaciones de esquí, molinos eólicos o placas solares. Poco a poco vamos perdiendo nuestro patrimonio natural, empobreciéndonos en todos los sentidos. Es cierto que cada vez hay más personas que valoran un paisaje bien conservado, pero, en general, falta una preocupación medioambiental que debería formar parte del proceso educativo. Con estos datos inapelables creo que es el momento de parar y poner pie en pared, aunque es probable que, en muchos aspectos, como los glaciares, no haya vuelta atrás. El prestigioso científico estadounidense Edward Wilson ¡–que pidió proteger la mitad del planeta para salvar la biodiversidad del mismo y nuestra propia supervivencia– escribió que «luchar contra las dificultades en nombre de la vida representa el aspecto más noble de la humanidad».

Creo que deberíamos abogar por un modelo de montaña que sea un espacio regenerador, un territorio de encuentro entre el ser humano y la Naturaleza en el que deben primar los valores espirituales y ecológicos sobre cualquier tipo de ambición mercantilista, económica o financiera. Hay que defender la explotación racional y sostenible de los recursos naturales, promoviendo actividades que sean compatibles con la conservación. Debemos ser conscientes de que las montañas, y muy especialmente Sierra Nevada, poseen unos valores ambientales, sociales y culturales únicos, constituyendo un almacén de agua potable y un reservorio de flora y fauna, siendo, además, un símbolo de belleza capaz de transformar el sentimiento de los hombres. Las montañas son nuestros últimos espacios sanadores. Y además hay esperanza en que podemos hacerlo. Solo un ejemplo: tras casi un siglo de luchas, en junio de 2013 logramos convertir la Sierra de Guadarrama en Parque Nacional. La estrella de Guadarrama es Peñalara que con sus 2.428 metros de altitud es la montaña más alta de toda la Sierra y de las provincias de Madrid y Segovia. La estación de esquí que había en las mismas laderas de Peñalara fue desmantelada, los cables y las pilonas desaparecieron y se regeneraron la vegetación y el espacio que ocupaban. Creo que es el modelo para actuaciones futuras, y lo que habría que hacer con Elorrieta.

Necesitamos la belleza y la pureza de Sierra Nevada, que ya sirvió de modelo de montañas en los navegantes andaluces que, como Juan Ladrillero, navegaron los fiordos patagónicos a mediados del siglo XVI. En realidad, las montañas no nos necesitan, somos nosotros los que necesitamos su agua, su aire, su belleza. Ojalá actuemos con inteligencia y determinación para conservarlas y defenderlas. Es un acto de conciencia, pues, recordando al naturalista John Muir, deberíamos hacer que el sol no solo brille sobre nuestra cabeza, sino dentro de nosotros.