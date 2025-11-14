Satisfacción completa en el barrio de La Churra tras la repertura de la calle Santa Ana

La valla metálica que impedía el paso a la calle Santa Ana por Plaza Nueva ha sido desmontada. La primera consecuencia es que se ha ... generado una satisfacción completa en el barrio de La Churra, que pueden volver a la normalidad de su día a día en unas calles con un acceso especialmente complicado.

Unos de los vecinos que más se ha preocupado por solicitar al Ayuntamiento de Granada la repertura de la calle Santa Ana, explicaba este sentir general. «Es una gran noticia. En cuanto ha desaparecido la valla metálica, desde el punto de la mañana ya estaba todo el mundo entrando por la calle, desde el cartero hasta toda la gente que lleva suministros, ya que en este barrio no hay comercio alguno».

Acabar con los rodeos

La calle Santa Ana ha estado cortada durante algo más de cinco meses, desde que se incendiara un inmueble okupado el pasado día 2 de junio. El inmueble se encuentra en obras para reconvertirse en un hotel, pero según los vecinos de este barrio, «las obras han ido demasiado despacio».

De hecho, afirman ahora, «Al final, no han hecho nada especial. Tan solo retirar las chapas y andamios de la fachada. Siguen sin trabajar , al igual que durante mucho tiempo atrás. Eso demuestra que solo hacía falta voluntad para reabrir esta calle».

La otra consecuencia de la reapertura de esta calle, además de que vuelve la normalidad y se cumplen los servicios de abastecimiento, es que los vecinos ya no tienen que dar el rodeo por la Carrera del Darro, lo que les incomodaba por la pérdida de tiempo y porque esta vía está siempre saturada de peatones y de tráfico de vehículos durante todas las horas del día.