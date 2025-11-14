Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La valla metálica que impedía el paso ha desaparecido. Javier F. Barrera
Barrios de Granada

Satisfacción completa en el barrio de La Churra tras la repertura de la calle Santa Ana

Los vecinos recuperan su normalidad diaria y ya no tienen que dar el obligado rodeo por la Carrera del Darro

Javier F. Barrera

Javier F. Barrera

Granada

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

La valla metálica que impedía el paso a la calle Santa Ana por Plaza Nueva ha sido desmontada. La primera consecuencia es que se ha ... generado una satisfacción completa en el barrio de La Churra, que pueden volver a la normalidad de su día a día en unas calles con un acceso especialmente complicado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  3. 3 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  4. 4 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  5. 5 Dos ancianos hospitalizados tras incendiarse el colchón de su cama en Caniles
  6. 6 Una pelea entre dos antiguas amigas que se inició en las redes y degeneró en agresiones
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda
  9. 9 Más de 150 entidades apoyan al médico de Granada que pide no administrar medicinas de un laboratorio israelí
  10. 10 Así puedes tener la mítica botella de Cervezas Alhambra de 1964 que homenajea a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Satisfacción completa en el barrio de La Churra tras la repertura de la calle Santa Ana

Satisfacción completa en el barrio de La Churra tras la repertura de la calle Santa Ana