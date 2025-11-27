Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
La capital renovará tres nuevas calles en el arranque del próximo año
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:59
La finalización de las obras en Emperatriz Eugenia no pone fin a los trabajos de renovación iniciados por el Ayuntamiento de Granada. El equipo ... de gobierno aprovechará el arranque del nuevo año para activar tres nuevas intervenciones en Zaidín, Chana y Centro, según ha confirmado este jueves la alcaldesa, Marifrán Carazo.
A preguntas de los periodistas, la regidora ha explicado que la intención del Consistorio es la de iniciar los trabajos en la calle Santiago ya en 2026. La obra, que fue licitada a finales de septiembre pasado, implicará una inversión superior a los 1,5 millones de euros y se extenderá a vías próximas, como Comendadoras o Somosierra. Del proyecto se conocen ya detalles, como que insistirá en esa «Granada más moderna, sostenible y eficiente» que se quiere promover mediante la plantación de nuevo arbolado o la sustitución de redes de abastecimiento.
Carazo también se ha referido a otras dos obras que se llevarán a cabo próximamente. Son el último tramo de la Carretera de Málaga y Don Bosco. En el caso del vial chanero, la responsable ha recordado que será la culminación de la reforma de la arteria y ha insistido en que el proyecto «se encuentra muy avanzado, trabajado y consensuado con vecinos y comerciantes».
En el caso de la avenida zaidinera, la dirigente también ha dicho que la redacción del proyecto se encuentra «muy avanzado» y ha destacado que se trata de una iniciativa «muy ambiciosa». La idea, según ha explicado, es que la obra, que seguirá también el modelo de Emperatriz Eugenia, tenga un plazo de «10 a 11 meses».
