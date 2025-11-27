Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Avenida de Don Bosco, en una imagen reciente. PEPE MARÍN

Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada

La capital renovará tres nuevas calles en el arranque del próximo año

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:59

La finalización de las obras en Emperatriz Eugenia no pone fin a los trabajos de renovación iniciados por el Ayuntamiento de Granada. El equipo ... de gobierno aprovechará el arranque del nuevo año para activar tres nuevas intervenciones en Zaidín, Chana y Centro, según ha confirmado este jueves la alcaldesa, Marifrán Carazo.

