Santander será la conexión novedosa entre los nacionales

La aerolínea española Volotea pondrá a disposición de los granadinos dos vuelos directos semanales a Santander. Con tan solo una hora y media de trayecto, ... los pasajeros podrán disfrutar de un viaje en una de las compañía aérea low cost de moda en Europa.

Los trayectos empezarán a estar operativos a partir del 5 de diciembre, justo cuando comienza el esperado puente por el Día de la Constitución. Para todo aquel que está pensando en pasar parte del mes en Cantabria, ya se pueden reservar los asientos para pasar las vacaciones en el norte peninsular.

El vuelo a Cantabria será la gran novedad de esta temporada aérea. Diputación financiará junto al gobierno cántabro esta conexión aérea con el norte de España.

Más vuelos con Ámsterdam

La conexión con Asturias, estará por ahora, hasta el verano de 2026 con dos conexiones semanales y el de Transavia de Ámsterdam pasará de tener dos rotaciones a la semana, a tres, a partir del verano.

El vuelo a París tendrá su último viaje el 25 de octubre y después pasará a no ser una conexión directa y habrá que parar en Barcelona para alcanzar la ciudad parisina desde Granada.

La conexión con Nantes, a partir del 18 de diciembre, se sumará a los vuelos del aeropuerto Federico García Lorca. En total, son doce conexiones nacionales y dos internacionales, a la espera del vuelo con Oporto, que está a punto de cerrarse o el de Londres.

Diputación confía en que el vuelo de París se gestione a través de Turismo Andaluz, que quedó encargado de mantener esta conexión con los aeropuertos andaluces.