Santa Adela, a la espera de su siguiente fase Obras de Santa Adela. / RAÚL CONSTANT La portavoz de los vecinos, Mari Carmen Ariza, expresó ayer la inquietud del colectivo IDEAL GRANADA Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:24

Los vecinos del barrio de Santa Adela reclamaron en la comisión de Urbanismo de ayer al gobierno de la ciudad que concrete con la Junta y el Estado cómo se ejecutará la siguente fase de remodelación de la barriada. La portavoz de los vecinos, Mari Carmen Ariza, expresó ayer la inquietud del colectivo.

Por su parte, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Fernández Madrid, explicó que la nueva subfase de mejora de Santa Adela no podrá iniciarse hasta que no se liquide la actual, algo que no se podrá hacer hasta que finalicen las obras de construcción actuales y los vecinos se trasladen a sus nuevas viviendas, algo previsto para, como muy pronto, el 15 de marzo. Será entonces cuando se pueda comenzar con la demolición de los bloques en los que irá la siguiente subfase.