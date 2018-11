Mar Sánchez apela al «papel protagonista» que debe desempeñar el pequeño y mediano comercio La candidata de Ciudadanos ha trasladado algunas de las propuestas que su formación en el mercadillo del Zaidín IDEAL GRANADA Sábado, 17 noviembre 2018, 16:14

La candidata de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía por Granada, Mar Sánchez, ha reivindicado el «papel protagonista que debe desempeñar el pequeño y mediano comercio de barrio en la regeneración de las ciudades» y ha trasladado algunas de las propuestas que su formación ya ha promovido en esta legislatura y que continuará avanzando en la próxima para «favorecer la creación de empleo, simplificando los trámites y la burocracia para pymes y autónomos e impulsando iniciativas que les permitan continuar generando puestos de trabajo».

«Nuestros autónomos y nuestros comerciantes no quieren que les den trabajo, quieren que les dejen trabajar y que las administraciones no les pongan continuamente trabas en su tarea diaria», ha aseverado Sánchez durante su visita esta mañana al mercadillo del Zaidín y a varios comercios de la zona acompañada por Raúl Fernández, Concha Insúa, Manuel Casares y María Eugenia Puente, miembros también de la candidatura de Cs al Parlamento andaluz.

Así, Mar Sánchez ha explicado durante su recorrido la propuesta de Ciudadanos para conseguir ampliar la 'tarifa plana' de una cuota de 50 euros a todos los autónomos no solamente durante los dos primeros años de actividad, sino durante todo el tiempo en el que los ingresos del emprendedor no lleguen al salario mínimo interprofesional. «Se trata de un apoyo adicional hasta que puedan consolidar su actividad», ha apuntado la candidata de Ciudadanos, quien también ha señalado las iniciativas que plantea su formación para favorecer que los autónomos que trabajan en actividades de temporada mantengan el alta durante todo el año mediante bonificaciones durante los meses de temporada baja y para facilitar el relevo generacional de aquellos autónomos que tengan intención de jubilarse para que no tengan que cerrar su negocio.

«Somos conscientes de la tarea tan compleja que supone emprender, asumiendo grandes riesgos no solo a nivel económico, sino también profesional y personal, por lo que consideramos que la obligación de las instituciones, en este caso el Parlamento andaluz, es servir de apoyo y soporte en su actividad y reducir las cargas administrativas que deben soportar las empresas y que lastran la actividad económica», ha incidido.

Sánchez también ha hecho referencia a la importancia de trabajar de forma coordinada con las administraciones locales en un gran plan estratégico para el comercio tradicional, permitiendo generar una conexión que consiga una eficiencia real de actuaciones real al servicio de los autónomos y de su actividad.

«Durante 37 años, el PSOE no ha hecho nada por bajar los impuestos a los andaluces y así no se consigue dinamizar una economía y generar empleo», ha remarcado la candidata granadina al Parlamento, quien ha recordado la bajada de 2 puntos de cuatro primeros tramos del IRPF que su formación consiguió incluir en esta legislatura que acaba de concluir y ha avanzado el nuevo objetivo para los próximos años por bajar nuevamente 1,5 puntos los tipos del IRPF en todos los tramos de la escala autonómica: «Queremos seguir avanzando para aliviar la presión fiscal sobre la clase media y trabajadora de Andalucía y no vamos a parar hasta conseguirlo. Venimos de la sociedad civil y estamos con la gente en la calle, con todos aquellos que cada día dan lo mejor de sí mismos para sacar adelante sus negocios y crear empleo y riqueza para nuestra tierra».