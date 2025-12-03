San Antón reabre con más espacio peatonal y nuevas jardineras

La calle San Antón ha reabierto este miércoles tras nueve meses de obras. La vía, uno de los ejes de tiendas más relevantes de Granada, ... ha reaparecido con un mayor espacio dedicado al viandante y 73 nuevas jardineras con los que afianza su carácter peatonal y comercial.

2,5 millones de inversión 73 jardineras instaladas en la calle 27 luminarias de tecnología led

La nueva imagen ha sido presentada por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la «paciencia» de vecinos y comerciantes durante la intervención y ha alabado el esfuerzo realizado por los operarios para acabar todo en tiempo y forma. Acompañada por el primer teniente de alcalde, Jorge Saavedra, y el edil de Urbanismo, Enrique Catalina, la dirigente ha reivindicado la colaboración entre Ayuntamiento y Emasagra para efectuar unos trabajos que han supuesto una inversión de alrededor de 2,5 millones de euros.

Carazo ha explicado que una parte de las mejoras realizadas no se puede ver tras el fin de la intervención porque afecta al subsuelo. Se refería la primera edil a la renovación de las redes de suministro y abastecimiento, un cambio que ha permitido acabar con las antiguas tuberías de fibrocemento que quedaban en la zona e instalar nuevas conducciones de fundición dúctil. Como ha destacado, esto permitirá a la ciudad aprovechar «cada gota de agua» en este punto y ahondar en el camino para lograr una mayor eficiencia hídrica.

«San Antón es ahora una calle renovada para que los granadinos puedan disfrutar de un eje estratégico comercial que ahora es más accesible» Marifrán Carazo Alcaldesa de Granada

A estas mejoras se suman las que sí son comprobables de primera mano en la calle. Como ha recordado la primera edil, se ha intervenido para eliminar la configuración anterior de la calzada y extender el piso único. También se ha modificado la salida del parking privado que hay en la vía, que ahora tendrá entrada y salida por Recogidas.

Asimismo, se ha renovado todo el pavimento y se ha instalado nuevo mobiliario urbano. En total, se han colocado 73 jardineras que albergarán flores y arbustos, además de una serie de farolas pequeñas con espacio habilitado para colgar plantas. También se han renovado las luminarias con 27 nuevos dispositivos de tecnología led, lo que ahondará en el ahorro del consumo y de la factura de la luz para el Consistorio.

Renovación

Carazo ha reivindicado una actuación que ha dejado una calle «renovada para que los granadinos disfruten de uno de sus ejes estratégicos comerciales». La primera edil ha destacado que las mejoras la hacen «más accesible y más verde», dos cambios que «contribuirán decisivamente a embellecer la ciudad».

Sin embargo, es en lo peatonal donde más ha ahondado la regidora, que ha celebrado una modificación que permite a San Antón «pasar de un diseño antiguo que no era favorable al peatón a uno más moderno que está en línea con el modelo de ciudad que estamos desarrollando, una Granada para vivir, una Granada para disfrutar, con una calle San Antón de paseo y más enfocada para el comercio local».

La responsable ha recordado también el reciente cambio de la normativa de veladores que ha blindado la calle para que, al igual que ya ocurre en otros 22 puntos de la ciudad, los negocios hosteleros no puedan sacar las terrazas a la vía pública. Se quiere evitar con esto que la ampliación del espacio peatonal no sea fagocitada por los bares y, además, se proteja una zona que tiene un carácter eminentemente comercial.