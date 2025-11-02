Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las obras comenzaron en primavera de este año. Pepe Marín

San Antón encara la recta final para estar lista el 5 de diciembre

Parte del acerado ya está colocado y la idea es que la calle, en la que se han invertido 2,5 millones de euros, esté lista para el punte previo a Navidad

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

La obra de la calle San Antón afronta la recta final. La actuación, que forma parte del plan de obras municipales del Ayuntamiento, empezó en ... primavera de este año y la previsión es que esté terminada para el 5 de diciembre, justo antes del inicio del puente. En el primer tramo de la vía, ya se puede caminar por las aceras recién colocadas. El proyecto servirá para modernizar y dar más protagonismo al peatón a la céntrica y comercial calle de Santa Antón. Para la actuación se ha realizado una inversión de más de 2,5 millones euros y un plazo de ejecución de siete meses, pasará a ser una calle de plataforma única, eminentemente peatonal, aunque se permitirá el tránsito rodado a garajes vado, residentes y vehículos de emergencia.

