San Antón encara la recta final para estar lista el 5 de diciembre

La obra de la calle San Antón afronta la recta final. La actuación, que forma parte del plan de obras municipales del Ayuntamiento, empezó en ... primavera de este año y la previsión es que esté terminada para el 5 de diciembre, justo antes del inicio del puente. En el primer tramo de la vía, ya se puede caminar por las aceras recién colocadas. El proyecto servirá para modernizar y dar más protagonismo al peatón a la céntrica y comercial calle de Santa Antón. Para la actuación se ha realizado una inversión de más de 2,5 millones euros y un plazo de ejecución de siete meses, pasará a ser una calle de plataforma única, eminentemente peatonal, aunque se permitirá el tránsito rodado a garajes vado, residentes y vehículos de emergencia.

La vía, hasta ahora con calzada de sentido único de circulación y aceras en ambas márgenes de ancho variable, pasará a ser de plataforma única con baldosa de granito de espesor 8 cm de diferentes colores con un diseño geométrico decorativo, en la que se delimitará en los márgenes el espacio destinado a los peatones con mobiliario urbano: jardineras, un total de 73 a lo largo de toda la calle, y bancos, así como farolas dotadas de maceteros en altura.

Las nuevas jardineras que se están instalando ya en la calle tendrán diferentes composiciones de plantación como dosel arbóreo (punica granatum, acer palamtum y polygala myrtifolia) y plantas autóctonas y estarán dotadas de alumbrado indirecto y de red de riego.

Además, una vez inaugurada, la calle pasará a su vez a contar con 27 nuevos puntos de luz, formados por columnas de fundición clásicas con granada decorativa y luminaria led.

Más espacio para el peatón

El proyecto busca, como en el resto de actuaciones del Plan de Obras Municipal, favorecer una mejora en la calidad de vida con calles con más espacio para pasear, más masa arbórea y mejor iluminación, contempla la modernización de las infraestructuras de suministro, permitiendo mejorar la eficiencia hídrica y reducir la contaminación lumínica, para consolidar un modelo urbano más sostenible.

El ámbito de actuación abarca desde la intersección de San Antón con calle Recogidas hasta la calle Alhamar, si bien su ejecución se abordará en dos tramos de forma simultánea: el primero, entre el inicio de la vía por Recogidas hasta calle Nueva de San Antón, con una inversión de 1.311.311,13 euros se ha licitado a Obras y Servicios Públicos S.A., y el segundo, desde calle Nueva de San Antón hasta Alhamar, será realizado por Albaida Infraestructuras S.A. tras obtener licitación por 1.204.455,99 euros.

La actuación, prevista dentro del Plan Municipal de Obras 2024-2027 del Ayuntamiento de Granda, también se enmarca dentro del Plan de Resiliencia Hídrica en el Ciclo Integral del Agua de Emasagra, al tratarse de una actuación integral que comprende, por un lado, la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento existentes, que se encuentran en un estado avanzado de deterioro, y por otro, la renovación de la pavimentación y la mejora de la urbanización correspondiente.

Por lo que se refiere a la renovación de la red de abastecimiento existente, actualmente compuesta por tubería de fibrocemento y fundición gris, pasará a ser de tubería de fundición dúctil de 300 mm de diámetro en una longitud total de 511 metros.

En la red de saneamiento, se realizará la instalación de nuevos colectores compuestos por tuberías de PVC de 400 y 500 milímetros de diámetro en una longitud de 215 y 256 metros respectivamente. Para completar la mejora de la red de saneamiento se llevará a cabo la instalación de 24 nuevos imbornales de rejilla sifónicos para la recogida de aguas pluviales.

Además, se renovarán todas las acometidas existentes de abastecimiento y saneamiento en los tramos afectados por las obras.

Finalmente, se instalarán canalizaciones subterráneas en vacío para soterramiento de cableado en fachada y futuras necesidades, y se repondrán todos los servicios afectados por las obras.