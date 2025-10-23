Samantha Hudson: El icono de una generación llega a Granada con 'Música para muñecas'

IDEAL Jueves, 23 de octubre 2025, 13:02 | Actualizado 13:17h. Compartir

Este sábado a las 21:00 horas, la Sala Aliatar se prepara para recibir a Samantha Hudson, el icono indiscutible de la Generación Z. Tras dos años girando por toda España con su anterior trabajo «AOVE Black Label», el icono queer de la generación Z rinde homenaje a la comunidad LGBTIQ+ con un demoledor disco que narra las experiencias de una disidente del género persiguiendo sus sueños en la gran ciudad.

«Música Para Muñecas» es más que un simple álbum. A través de sus letras, Hudson aborda temas complejos como el síndrome del impostor, la disforia y la evasión a través de la diversión, todo ello envuelto en una propuesta musical que fusiona sonidos bakala, percusiones hardcore y timbres acid. Esta hibridación sonora no solo entretiene, sino que también vehicula un poderoso mensaje en favor de los derechos de la comunidad queer.

La artista ha compartido su entusiasmo respecto al concierto: «Es una oportunidad fantástica para volver a mi ciudad favorita, Granada, y disfrutar con las muñecas más embrujadas de toda la península». Preparándose meticulosamente para la actuación, Hudson ha mencionado que el equipo ya tiene interiorizado el show. «Un buen ensayo general es clave para recordar posiciones y coreografías», dice. Además, dedica tiempo a su preparación física en el gimnasio, asegurando que está lista para una hora de baile y canto sin parar.

Entre las canciones que seguramente harán vibrar al público, destacan «Full Lace» y «Tuck», consideradas favoritas en los directos por su energía contagiosa. En particular, «Disforia» promete ser uno de los momentos mágicos del espectáculo, gracias a su coreografía contemporánea. «No hay ni un momento desechable», expresa con entusiasmo la artista.

Hudson también recuerda anécdotas divertidas de conciertos pasados, como aquel en el Orgullo de Barcelona, donde, ante un imprevisto, su cuerpo de baile tuvo que salir a actuar en ropa interior. Esta chispa de improvisación resalta la conexión única entre la artista y su público, lo que hace que cada actuación sea especial y distinta. «Cada público es diferente, y esto transforma el show en una comunión con las espectadoras», explica. Durante el concierto, las expectativas son altas: «Espero que se dejen seducir por cada elemento de 'Música Para Muñecas', que sientan toda la gama de emociones».

El futuro de su música es una incógnita, pero Samantha Hudson está decidida a «exprimir al máximo» su nuevo álbum antes de que llegue la próxima epifanía creativa. Su mayor satisfacción sigue siendo compartir su arte en el escenario con quienes la siguen.