Salvador García «¿Ignorarías si tu ojo estuviera sangrando? No normalicemos ir por la vida con una enfermedad grave de las encías»

En la calle Santa Lucía número 32, de Churriana de la Vega se encuentra el centro dental del doctor Salvador García, uno de los mayores referentes en implantología y ortodoncia invisible, dentro y fuera de la provincia granadina. Lo que comenzó siendo una pequeña empresa hace veintitrés años, junto a su auxiliar Marisol Ruiz, actual coordinadora del centro, no ha cesado de ampliar todo su potencial desde entonces gracias a la confianza generada en más de 15.000 pacientes, la altísima calidad de los tratamientos y la profesionalidad y cercanía de todos sus profesionales.

Salvador García es ahora el director médico de una clínica que lleva por bandera 'Salva tu sonrisa'. Es su gran reto y orgullo, como lo es igualmente el haberse convertido en uno de los centros con mayores estándares de calidad en tratamientos de ortodoncia invisible e implantología.

Echando la vista atrás, Salvador García no oculta su satisfacción por todo lo logrado. «Hemos ido creciendo poco a poco durante estos 23 años hasta formar un equipo de 16 profesionales en la actualidad. Comenzamos como una clínica pequeña, en la que Marisol y yo desempeñábamos toda la actividad, para convertirnos en un equipo de profesionales especializados en ortodoncia, periodoncia, endodoncia o implantes».

Junto a esta capacidad humana, también es innegable la que posee este equipo de especialistas a la hora de trabajar con los últimos avances en el sector, gracias a esa apuesta permanente por incorporar los tratamientos más innovadores. «Abarcamos prácticamente todos los servicios odontológicos que se ofertan en cualquier lugar del mundo. Podemos asegurar que la calidad y la oferta de servicios en nuestra clínica es la misma que la de cualquier gran clínica de Madrid o Londres».

En primera línea

Permanecer en primera línea durante más de 20 años le ha permitido a Salvador García ser testigo del «gran cambio que se ha dado en la actividad odontológica en todo este tiempo. De ahí, la inquietud por innovar constantemente e incorporar las técnicas de diagnóstico más avanzadas. «De realizar una actividad y una serie de procesos totalmente analógicos -asegura el odontólogo- hemos pasado a ser una clínica completamente digital». Ejemplo de ello es la incorporación de radiología y TAC de última generación para conseguir diagnósticos completamente ajustados «Ya no se toman las típicas impresiones con masilla ni se diseñan las prótesis de forma manual. Todos estos procesos se hacen ahora de forma digital, así como el diseño de los puentes, carillas o coronas sobre dientes naturales o sobre implantes». Esta precisión repercute «tanto en el ajuste de todas las prótesis, que es prácticamente perfecto, como en la calidad, la estética y la vida de nuestros tratamientos».

A esto hay que añadir una reducción más que significativa en los tiempos de espera de los pacientes para que el tratamiento quede finalizado a la mayor brevedad posible. Hasta tal punto, «que la mayoría de los pacientes tienen su prótesis colocada en la boca en el mismo día que les tomamos las medidas.

Importancia de la prevención

Otro salto importante de calidad en estos 23 años es la demanda de servicios odontológicos por parte de los pacientes. En opinión de Salvador García, este aspecto «ha cambiado mucho. Cuando empezamos a principios de los 2000 muchos pacientes demandaban tratamientos puntuales cuando algo les molestaba. Es decir, acudían al dentista, solo cuando algo dolía». De ahí la importancia que ha tenido la mejora de la educación dental de los pacientes y la mayor concienciación existente a nivel de prevención. Pese a todo, «hay un gran camino por recorrer». En la actualidad «somos más conscientes de la importancia de prevenir los problemas dentales cuidando más nuestra higiene en casa, cuidando la alimentación y visitando a nuestro dentista para hacernos una revisión o una limpieza cada 6 meses».

A este cuidado por la salud bucodental se une también la preocupación a nivel estético. «El paciente de hoy da mucha más importancia a la sonrisa como parte importante de nuestra identidad». Por este motivo «hacemos muchos más tratamientos de ortodoncia invisible, que no solo beneficia a la función y a la salud de nuestra boca sino que mejora mucho nuestro aspecto». Junto a ello, el Centro Dental Salvador García es especialista también en tratamientos de blanqueamiento avanzado y en tratamientos estéticos poco invasivos que no existían hace 20 años, como los realizados con carillas, siempre desde un enfoque natural para que el paciente tenga una apariencia mejorada, pero no artificial.

Pérdida de piezas dentales

La pérdida de piezas dentales ha reducido considerablemente su incidencia en relación a aquellos primeros pacientes tratados por el doctor Salvador García. Este logro «se debe al avance de la tecnología en el diagnóstico de los problemas dentales y a esa mejora en la cultura dental y en la prevención». Por ello, «vemos pocas pérdidas dentales por caries como ocurría en 2002, cuando este era el motivo de consulta de gran parte de los pacientes, el típico diente que se rompe por caries o que empieza a molestar».

El problema de la pérdida de dientes persiste, pero en pleno 2025 «se relaciona sin duda con enfermedades de las encías. Muchas veces por desconocimiento, otras por falta de diagnóstico temprano, encontramos pacientes que llegan a la consulta con enfermedades de las encías que han provocado una pérdida muy avanzada del hueso que soporta a los dientes y ya no hay mucho que hacer».

Si bien es cierto que los tratamientos periodontales han mejorado mucho, «muchas veces el paciente acude con movilidad en los dientes y no quedan muchas más opciones que la extracción de los dientes y la reposición con implantes. Es raro que hoy día un paciente deje una caries avanzar hasta el punto de perder una pieza porque la gente acude mucho antes al dentista, pero sí hay ocasiones en que la gente normaliza el sangrado de encías durante años y acude a la consulta cuando ya es demasiado tarde. Se me viene a la cabeza un anuncio en Inglaterra en el que se preguntaba '¿Ignorarías si tu ojo estuviera sangrando? ¿Por qué ignorar entonces el sangrado de tu boca?'. No podemos ir por la vida con una enfermedad grave de las encías y creer que esto es normal.