La voz de la salud de las granadinas Enriqueta Barranco, en el Puente Romano. / ALFREDO AGUILAR Enriqueta Barranco Castillo. Hija predilecta de Granada La especialista en Obstetricia y Ginecología es una reconocida defensora de los derechos sexuales y anticonceptivos de las mujeres PILAR GARCÍA-TREVIJANO VALENZUELA Sábado, 20 octubre 2018, 01:39

Feminista incansable, decidida, con carácter, trabajadora, responsable, impetuosa, contestataria, segura, pensadora crítica, discreta, amiga de los suyos, pero cauta, la amistad «no la prodiga con cualquiera», cercana, profesional y gran investigadora, son algunas de las cualidades que destacan los amigos, compañeros de trabajo y pacientes de Enriqueta Barranco Castillo. La especialista en ginecología y obstetricia recibió del Ayuntamiento de Granada, la distinción de Hija Predilecta de la Ciudad, dentro de los premios con los que anualmente reconoce a personas y entidades su trabajo en defensa y promoción de la ciudad.

El ocho de octubre la Comisión de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Granada acordó, en una sesión ordinaria, otorgarle el reconocimiento a Enriqueta Barranco por su labor en la defensa de la protección de la salud y la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Sus «sobrados méritos» son las razones que alegan las personas más cercanas a su entorno para avalar la decisión del Consistorio. Nadie es profeta en su tierra, sin embargo aquellas que la conocen aseguran que el reconocimiento a su labor médica y divulgativa se estaba haciendo de esperar; «ya era hora» y «Granada necesita más personas como ella» eran las proclamas más repetidas por los que la conocen. «Es una mujer sin igual. Su trabajo es más conocido en otros sitios y aquí es necesario que su valor se reconozca y el nombramiento va a ayudar a ello», admiten algunos compañeros de profesión que tuvieron «la suerte» de trabajar con ella.

Enriqueta Barranco es una mujer polifacética. Jubilada en 2017, fue facultativa especialista en el área de Obstetricia y Ginecología del Hospital Universitario de San Cecilio, destacó a lo largo de su carrera por su defensa en la implantación del uso de los medios anticonceptivos y su difusión. Siempre defendió el interés de las mujeres en la salud sexual y reproductiva, por eso es miembro activo de la Sociedad Española de Contracepción.

Nacida en Granada en 1950, cursó los estudios de Medicina y Cirugía y consiguió el título de Doctora. Enriqueta combinó la docencia con el ejercicio de la medicina. La Hija Predilecta de la ciudad compartió sus primeros años de formación como especialista en Obstetricia y Ginecología con el renombrado profesor Vicente Salvatierra Mateu. Ferviente feminista, así se la reconocía en los círculos del movimiento cuando la palabra feminista no era más que un término tabú. Nunca se calló ante las injusticias y siempre creyó en la igualdad entre hombres y mujeres. En su formación en la cátedra de Ginecología y Obstetricia no se conformó con el sitio que le asignaron «los hombres que querían llegar a toda costa antes que las mujeres». Los responsables del departamento le dieron el peor puesto que se le podía otorgar a un residente de medicina e intentaron dejarla de lado a favor de sus compañeros. Enriqueta no se vino abajo, cogió la fuerza que necesitaba para la prosecución de la igualdad, aunque se «dejara por el camino algunas partes de su ser», aseguran los suyos.

Barranco Castillo lideró la batalla por los derechos reproductivos de las mujeres en España. Las convicciones de la doctora la llevaron a mantener una intensa dedicación a la mujer. Implantó el uso de métodos anticonceptivos y de prevención tales como los dispositivos intrauterinos, en épocas en las que eran desconocidos en el ámbito académico y en la práctica no eran habituales. Adelantada a la sociedad de su tiempo, fue la precursora de los centros de planificación familiar en Granada.

'Batidas' en colegios

Muchos granadinos la reconocen por sus 'batidas' en colegios e institutos de la ciudad . De Enriqueta recibieron las primeras charlas de educación sexual. Ya en la etapa de consolidación de la democracia en España, participó en la puesta a punto y funcionamiento de los incipientes dispositivos de planificación familiar que en Andalucía fueron impulsados también por el profesor José María Bedoya. La unidad promociona los conocimiento de todos los métodos anticonceptivos entre los profesionales sanitarios.

Su interés porque los métodos anticonceptivos más avanzados y con la mejor evidencia disponible llegaran a las mujeres, le indujo a tomar un papel activo en diversas sociedades científicas como la Sociedad Española de Contracepción.

Su interés en la defensa de la Salud Sexual y Reproductiva se ha visto reflejado también en sus publicaciones académicas. Reconocida por su investigación sobre personalidades que fueron relevantes en ginecología, Barranco publicó dos biografías de Alejandro Otero, que fue catedrático en la universidad de Granada, y de Antonio Chamorro, investigador del laboratorio Pasteur de París. Sus investigaciones le permitieron desarrollar otra de sus pasiones; su afición por la historia. Actualmente, Enriqueta Barranco es profesora Asociada de la Universidad de Granada y Directora de la Cátedra de Investigación Antonio Chamorro-Alejandro Otero. Tarea que compagina con el ejercicio de la ginecología en su consulta privada. La dilatada trayectoria profesional de la granadina ha sido reconocida con la Medalla de Oro al prestigio profesional del selecto Foro Europa 2001.

Los conocidos de la nueva Hija Predilecta de la ciudad reconocen que destaca por sus conocimiento sobre la sociedad granadina de la época y la habilidad que tiene como interlocutora para sumergir a los que la rodean «con una viveza increíble» en la Granada de los años 30 y 40. Enriqueta es «una gran historiadora que nos hemos perdido». Barranco llevó su faceta más desconocida al público con la publicación de una novela histórica en abril de 2018. 'La tía del abanico. 1938: Espionaje en Granada', con la colaboración de la historiadora María Isabel Brenes, muestra su preocupación por la memoria histórica. El escrito da a conocer en profundidad el caso de contraespionaje más notorio que se dio durante la guerra civil en Granada. Barranco desenterró también las vivencias de otras muchas personas que sufrieron en sus carnes penas de prisión, matanzas a familiares y persecuciones. Un compromiso que continúa con la investigación sobre la vida de mujeres y doctoras olvidadas por la historia.