Salud y confianza: tres voces que reinventan el cuidado personal

En un contexto donde la prevención, la innovación y el cuidado personalizado se han vuelto pilares fundamentales de la salud, tres especialistas de distintas áreas médicas se unen para compartir su visión y experiencia: un urólogo, un dentista y un dermatólogo. Aunque cada uno actúa en un ámbito diferente, los tres coinciden en un principio esencial: la medicina debe enfocarse en el bienestar integral del paciente, combinando conocimiento científico, tecnología avanzada y un trato cercano.

En las siguientes entrevistas, los expertos reflexionan sobre los retos y avances de sus respectivas especialidades, la importancia de la formación continua y cómo un enfoque multidisciplinar puede mejorar la calidad de vida de las personas. Más allá de los diagnósticos y tratamientos, su trabajo pone en evidencia que la salud verdadera es un equilibrio entre prevención, cuidado y confianza.

ENTREVISTA CON LOS ESPECIALISTAS EN UROLOGIA, CLINICA ARRABAL-GUTIÉRREZ EN GRANADA

En el corazón de Granada, la Clínica Arrabal Urología se ha consolidado como un referente en atención urológica, ofreciendo soluciones médicas avanzadas con un enfoque integral y personalizado. Su equipo de especialistas combina experiencia, innovación y cercanía, garantizando diagnósticos precisos y tratamientos adaptados a las necesidades de cada paciente.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-En el sector privado, tanto el Dr. Gutiérrez como el Dr. Arrabal, llevamos más de 5 años, pero fue en el año 2021 cuando se fundó la Clínica Urológica Arrabal y Gutiérrez en Granada en su ubicación actual. Ambos somos especialistas en Urología, formados en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada y doctores por la Universidad de Granada. El Dr. Arrabal es profesor de la Universidad de Granada, experto en litiasis, uro-oncología y cirugía robótica y mínimamente invasiva. El Dr. Gutiérrez es experto en cirugía robótica, uro-oncología y andrología.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-La Clínica Urológica Arrabal y Gutiérrez está en Granada capital y ofrece una atención integral al paciente urológico. En la clínica se realiza actividad de consulta, ofreciendo la posibilidad de realizar ecografía integral del aparato genitourinario, terapia con ondas de choque para disfunción eréctil y estudios de uroflujometría para pacientes con disfunciones urinarias. En la actualidad los pacientes acuden a consulta por problemas andrológicos, fundamentalmente relacionados con disfunción eréctil de diferentes causas (vasculares, endocrinas, postquirúrgicas, psicológicas), enfermedades de transmisión sexual, problemas urinarios relacionados con la próstata, litiasis urinaria o piedras en el riñón que causan dolor por obstrucción renal, patología oncológica fundamentalmente relacionada con cáncer de próstata

-¿Qué señales de alarma deberían preocuparme y motivar una consulta urgente?

-Existen diferentes síntomas que pueden ser preocupantes y ser síntomas de alarma y que requieren una consulta rápida con el urólogo, entre los que destacan:

-Hematuria: Presencia de sangre en la orina con o sin coágulos. Es motivo de acudir con urgencia al urólogo para descartar una neoplasia del aparato urinario (vejiga, riñón o próstata).

-Presencia de bulto en testículo: La existencia de un bulto testicular es un motivo de consulta rápida al urólogo para descartar cáncer de testículo, sobretodo en varones con edad inferior a 45 años donde suele ser más habitual.

-Pérdida de peso y disminución del volumen miccional: La presencia de pérdida de peso junto con disminución del volumen de orina puede estar relacionada con enfermedad en la próstata (cáncer de próstata o hiperplasia de próstata que produce obstrucción a la salida de la orina)

-Dolor en fosa renal: La existencia de un dolor fuerte en alguna fosa renal puede ser sinónimo de obstrucción renal, por lo que se debe consultar al urólogo para descartar obstrucción.

-Molestias urinarias y fiebre pueden ser sinónimos de infección urinaria grave y precisa de un diagnóstico preciso e indicar tratamiento antibiótico

-Presencia de lesión en genitales. Si un varón nota la presencia de una lesión en pene o zonas circundantes debe consulta para descartar la existencia de un cáncer de pene.

-¿Hay cambios en la dieta o hábitos que puedan mejorar mi situación?

-En líneas generales es recomendable una ingesta hídrica adecuada entre 2000-2500 ml. al día, evitar la ingesta de alcohol de manera habitual y de bebidas con gas. Se debe evitar la ingesta excesiva de bebidas ricas en cafeína o teína. En relación con la alimentación es saludable realizar una dieta normo cálcica para evitar el binomio osteoporosis-litiasis, no abusar de la sal ni de las proteínas de origen animal. Se recomienda moderar los alimentos ricos en oxalatos y ácido úrico que pueden aumentar el riesgo de desarrollar litiasis. Por lo demás, una dieta equilibrada en la ingesta de proteínas, grasas e hidratos de carbono es lo más saludable.

-En hombres: ¿Qué controles recomienda para la salud prostática y a qué edad comenzar?

-La edad de inicio recomendada para controles prostáticos es variable. Si existen antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata (padre-hermanos) o de cáncer de mama (madre-hermanas) es aconsejable iniciar controles analíticos del antígeno prostático específico (PSA) y exploración física a partir de los 40-45 años. El cáncer de próstata es una enfermedad que puede transmitirse genéticamente y que además puede estar relacionada con genes similares al cáncer de mama. Si no hay antecedentes familiares, se recomienda control inicial a partir de los 50 años.

-¿Quiere destacar alguna otra cosa sobre el tema?

• Cirugía robótica: En la Clínica Urológica Arrabal y Gutiérrez disponemos de la opción de realizar cirugía robótica en cáncer de próstata. Tenemos una amplia experiencia en este tipo de cirugías que ofrece al paciente ventajas en términos de continencia urinaria, en torno al 5% y potencia sexual, en torno al 10-30% en riesgo de disfunción eréctil.

• Cirugía mínimamente invasiva de la litiasis: Esto se puede resolver mediante ureteroscopia o cirugía renal percutánea con láser, mínimas molestias y rápida recuperación.

• Cirugía endoscópica de la hiperplasia de próstata: Muy útil y resolutiva en pacientes con problemas miccionales el realizar tratamiento endoscópico con láser, permite retirar sonda vesical de manera precoz y una rápida recuperación.

Doctora Carmen Muñoz Berbel, referente en Carillas Dentales: experiencia y precisión para una sonrisa perfecta

Con una trayectoria marcada por la excelencia y la vocación de servicio, la Dra. Carmen Muñoz Berbel se ha consolidado como una referente en el ámbito de la odontología. Su enfoque combina precisión técnica, innovación y un trato cercano, orientado siempre a ofrecer soluciones personalizadas que preserven la salud bucal y potencien la confianza de cada paciente.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-Soy odontóloga y ortodoncista, con una sólida especialización en Armonización Orofacial y carillas dentales tanto es así que llevo años dando formaciones sobre ello en mis clínicas. Durante mis 7 años de carrera en el sector mi enfoque siempre ha ido más allá del tratamiento dental: crear armonía y equilibrio en todo el rostro.

Mi camino en la odontología comenzó en Murcia con una pasión genuina por el detalle y el deseo de ayudar a las personas a sentirse seguras con su sonrisa. Nací en una familia donde la dedicación y el trabajo meticuloso eran valores fundamentales, y esto ha marcado profundamente mi carrera.

He aprendido que el éxito no se mide solo por la perfección de un tratamiento, sino por la alegría y la confianza que le devuelves a una persona con su nueva sonrisa.

-Cuando se habla de carillas, muchos pacientes temen que el resultado se vea artificial o excesivamente blanco. ¿Cuál es el secreto para lograr una 'elegancia natural' y cómo se asegura de que el paciente obtenga la sonrisa que siempre ha deseado?

-El secreto para evitar un resultado artificial y lograr una elegancia natural en las carillas dentales reside en una visión integral: no tratar la sonrisa de forma aislada, sino siempre en armonía con la cara del paciente.

Nuestra clave es la personalización en proporciones y diseño. En mi clínica, cada tratamiento comienza con un estudio detallado del rostro del paciente, sus rasgos y su personalidad. Por ejemplo, optamos por ángulos más redondeados para una sonrisa femenina y más rectos para una masculina.

En cuanto a la tonalidad, la clave está en el blanqueamiento dental previo. Todos nuestros pacientes se someten a un blanqueamiento para alcanzar el blanco fisiológico máximo. A partir de ese punto, podemos variar solo uno o dos tonos, asegurando que el resultado final sea luminoso, pero nunca artificial.

De esta forma, garantizamos que el paciente no solo obtenga la sonrisa que siempre ha deseado, sino una que se sienta, y se vea, auténticamente suya.

-El proceso de colocación de carillas puede sonar intimidante. ¿Podría explicarnos en qué consiste el tratamiento y si es un procedimiento doloroso o invasivo?

-El proceso de colocación de carillas es un tratamiento mínimamente invasivo y completamente indoloro que nos puede llevar unas tres semanas máximo. No es necesaria la anestesia, ya que en la mayoría de los casos no hay desgaste dental.

El procedimiento es simple: se realiza un escáner digital para obtener un modelo exacto de la boca del paciente. Con esta información, se diseña una simulación de la futura sonrisa para que el paciente pueda ver el resultado y dar su aprobación. Una vez aprobado, el diseño se envía al laboratorio para fabricar las carillas. Finalmente, se programaría una única cita para su colocación.

-Una de las dudas más recurrentes es sobre la durabilidad. ¿Cuál es la vida útil de las carillas estéticas y qué tipo de cuidado o mantenimiento requieren para que la inversión valga la pena a largo plazo?

-Aunque no hay nada que dure para siempre —ni siquiera nuestros propios dientes—, las carillas estéticas tienen una vida útil prolongada (10 años o más), no porque se rompa la carilla sino porque con la edad el margen de la encía cambia incluso en nuestros dientes naturales y se ve la diferencia diente- encía.

Es importante que el paciente entienda que al colocar una carilla no estamos desgastando un diente, sino aumentando su protección, ya que actúan como una «lentilla» que lo refuerza, pero está claro que el mantenimiento es clave. Los cuidados son similares a los de los dientes naturales.

-No todos los tratamientos son para todo el mundo. ¿Quién es el candidato ideal para las carillas dentales y qué tipo de problemas estéticos se pueden corregir con esta solución?

-El candidato ideal para las carillas dentales es cualquier persona que desee mejorar de forma permanente la forma o el color de sus dientes, sin necesidad de tratamientos repetitivos como el blanqueamiento o la reposición de resinas de composite.

Con las carillas, podemos corregir una amplia variedad de problemas estéticos y funcionales.

En resumen, las carillas dentales son una solución versátil y duradera que te permite conseguir la sonrisa que siempre has deseado de manera definitiva.

ENTREVISTA CON EL DR. RAUF KHALIULIN, DIRECTOR DE STELLA CLÍNICA DERMATOLÓGICA EN ÚBEDA

Al frente de la Stella Clínica Dermatológica en Úbeda, Rauf Khaliulin se ha consolidado como un referente en dermatología, combinando liderazgo, innovación y un enfoque centrado en el paciente. Su trayectoria refleja un compromiso constante con la excelencia médica, la actualización profesional y la incorporación de las últimas técnicas dermatológicas para ofrecer tratamientos seguros, eficaces y personalizados.

-¿Cuánto tiempo lleva en el sector y cuál es su origen?

-En Clínica Stella yo dirijo un equipo médico de médicos y profesionales especializados en la belleza. En Úbeda muchos me conocen como Rauf – médico anestesista. Desde que lidero nuestra clínica dermatológica me conocen como médico – tricólogo.

-¿Cuáles son los principales servicios que ofrece? ¿Cuáles son los más demandados en la actualidad?

-En la clínica somos 7 médicos, componemos unidad capilar, unidad medicina estética, unidad dermatología, quirófano y cirujano vascular. Llevamos 8 años en Úbeda, ahora estamos viendo un interés creciente sobre todo en trasplante capilar.

Cada vez más personas quieren mejorar su aspecto capilar, es una realidad evidente.

Pacientes quieren realizar el trasplante capilar con nosotros en España.

-¿Por qué España se ha convertido en uno de los países líderes en trasplante capilar en Europa?

-España está experimentando el auténtico BOOM de trasplante capilar, esto debe a varias razones. Por un lado, hay más interés; por otro lado, hay cada vez más clínicas capilares y más oferta, y consecuente bajada de precios.

En España todavía hay clínicas con el precio de 7-8 mil euros por operación, pero también puede encontrar algunas ofertas con los precios parecidos a los de Turquía.

-¿Qué factores culturales influyen en que el cuidado estético y la imagen personal tengan tanta importancia en la sociedad española actual?

-Hay una lógica detrás. De siempre nos gusta parecer jóvenes y sanos, y si pudiera ser inteligente - también.

Con el uso de las redes sociales de fotos y videos, el aspecto físico de la persona ahora importa más.

Creo que con la expansión de la IA a las personas nos va a importar cada vez menos la inteligencia de cada uno y miraremos más por la imagen. La gente va a cuidar más su imagen joven y saludable.

-¿Qué rol tiene la publicidad y la presencia en redes sociales en la expansión del trasplante capilar?

-Aparte de ser buenos médicos, en España también hemos aprendido a hacer buen marketing en medicina, sabemos atender bien y sabemos comunicar nuestras fortalezas frente a la competencia en otros países, ofrecemos cercanía y autoridad. Usamos mucho las redes sociales, totalmente conscientes de que si no estamos en las redes no existimos para los pacientes.

-Con respecto a las listas de espera en Dermatología, ¿Cree que esto sea debido a la falta de dermatólogos en el sistema público? ¿Qué consecuencias tienen los largos tiempos de espera en el diagnóstico temprano de enfermedades dermatológicas?

-Nos es tanto por falta de profesionales, aunque doblen las consultas de dermatología pública no van a poder atender a todos los que desean que lo vea el dermatólogo.

La medicina pública no puede abordar toda la demanda creciente.

La dermatología privada nos permite no solo paliar la sobrecarga de los dermatólogos públicos, también ofrece otro nivel de comodidad de la medicina a demanda y sin esperas.

Hace 1 mes hemos implantado la consulta de dermatología en nuestra clínica en Úbeda, estamos viendo un interesante real en dermatología privada.

