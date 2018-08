Salobreña: venturosas y aventuradas nuevas tendencias «Si escribes de Salobreña y no hablas de El Cuesta, ningún salobreñero se va a creer que has estado aquí», me dice con énfasis el diseñador Colin Bertholet, una de las mentes creativas más bulliciosas de Granada e inventor e impulsor del Tendencias, un festival que cumple su 27 edición. Que se dice pronto JESÚS LENS Jueves, 2 agosto 2018, 02:58

Entramos en el popular bar de la calle Fuente tras la inauguración de una exposición dedicada a los poemas visuales sobre loza del artista y periodista Alberto Gayo. Todavía no hay muchos parroquianos en la barra. Pedimos unas cañas y, de tapa, nos sirven un pescado gelatinoso que nos hace dudar. ¿De qué pescado se trata? ¿Raya? Podría ser. Pero no. Es pintarroja. ¿Hace cuánto que no comen ustedes ese pescado? Yo juraría que es la primera vez que la pruebo; frita en adobo.

Son detalles como este, tan sencillos, los que le dan sentido a un viaje. Porque la pintarroja es un pequeño tiburón que no suele llegar a los mercados de las ciudades y, para comerlo, hay que bajar a la Costa... y dar con bares tan auténticos como El Cuesta, cuya de decoración con artes tradicionales de pesca es toda una declaración de principios. Como sus fotos en blanco y negro, memoria de una comunidad pesquera y agrícola volcada tanto hacia el mar como al cultivo de caña de azúcar.

Colin Bertholet tiene un lema que preside su estudio en grandes letras rojas: «Tener ideas es un Paraíso. Ejecutarlas es un Infierno». Lo bueno de estar acodados en la barra de un bar es que disfrutamos de la parte paradisiaca de las ideas, las iniciativas y los proyectos. Por ejemplo, de hacer planes para viajar a Dinant, patria chica de Colin en Bélgica, donde se inventó el saxofón.

Entonces llega Alberto Gayo, ya más relajado tras la inauguración de su exposición, que ha servido como pistoletazo de salida al Tendencias de este año, uno de los festivales imprescindibles del verano granadino. Hoy jueves toca Neuman y mañana viernes es el turno de Rodrigo Leao, ex de Madredeus. Un auténtico lujo.

Está tranquilo Alberto. Tras más de veinte años trabajando en medios de comunicación como Diario 16 o Interviú, ahora mismo se ha volcado en su faceta artística. Eso le permite haber trabajado en una muestra exclusiva e inédita, especialmente creada para el Tendencias: «Poemas visuales sobre loza».

La inspiración en un huevo

¿Recuerdan ustedes la célebre frase atribuida a Picasso por los sobrecillos de azúcar? «La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando». A Alberto, la inspiración le encontró, efectivamente. Pero desayunando. O, para ser más exactos: preparándole el desayuno a su hija, que fue cuando descubrió las posibilidades estéticas de la yema de un huevo frito sobre una superficie de loza blanca.

Reinventando la muy española tradición del plato pintado -esos bodegones y marinas tan habituales en los hogares de antaño- Alberto Gayo la actualiza para crear piezas repletas de humor sardónico y crítica social. A través de la mezcla de diferentes materiales y texturas que, en algunos casos también incluye versos pintados, sus poemas visuales sobre loza son todo un hallazgo estético que no deben perderse. Se podrán degustar hasta el próximo 14 de agosto en la sala de Exposiciones de la Biblioteca Municipal de Salobreña. A mí me han fascinado, particularmente, una nadadora en un mar de plástico, la 'Empanada Beach' y el magnífico 'Niño de los Huevos', al toque.

Nos cuenta Alberto que intentó trabajar con huevos «vivos» y que consultó con reputados chefs cómo conseguir yemas auténticas y solidificadas que se aguantaran en el plato, pero no tardó en convencerse de que, si no quería provocar un problema de salud pública, mejor hacer collages tradicionales. Lo que también le permite poner a la venta las obras expuestas, por otra parte. Y a precios más que interesantes. ¡No duden en preguntar!

Tras un par de cañas más, acompañadas de unos chopitos y unos calamares, salimos de El Cuesta y emprendemos la lenta subida hacia el Corralón, uno de esos mágicos lugares que surgen en el corazón del Casco Antiguo de Salobreña, donde las níveas casas encaladas parecen brotar de la roca viva que les sirve de cimientos.

Mientras cae la noche y empiezan a encenderse luces y farolas, pasamos por una intersección de calles bajo cuya bugambilia se celebran, todos los jueves del verano -menos hoy, que Neuman y el Tendencias son los protagonistas del día- el programa Música en los Rincones, una selección de conciertos gratuitos que animan a cientos de personas a pasear por el Casco Antiguo de Salobreña la Bella, tal y como a Colin le gusta definir a una de las joyas de la Costa Tropical en sus magníficos Garabatos Digitales.

En el Corralón toca la Brigada Bravo Díaz, un grupo que recupera la música de la Guerra Civil o de la I Guerra Mundial a partir de viejas partituras conservadas en cilindros de cera y cajas de música. Una guitarra y esa joya de instrumento, la zanfona, atraen a un público variopinto que se va arracimando junto a las paredes de piedra o que, directamente, se sienta en el suelo, dispuesta a disfrutar de la música.

El Tendencias de Salobreña acaba de comenzar y se prolongará hasta el fin de semana. Disfrútenlo, pero guarden fuerzas para mañana, que nos vamos al mar. A navegar en piragua y a disfrutar de un hermoso paraje natural. No se olviden el protector solar, la gorra y el bañador. Al final de la travesía, fijo que acabamos en el agua.X