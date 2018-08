«Un día salí a dar una vuelta yo sola sin avisar con la yegua de mi tío y mis padres me castigaron una semana por escaparme» Verano en femenino Remedios Sánchez es codirectora del Festival Internacional de Poesía de Granada y su pasión por las letras apareció el verano de sus 11 años, cuando devoró libros para hacer volar el tiempo más rápido. Sus mejores vacaciones transcurren en la casa familiar de Albox, en Almería, donde su abuelo tenía una cuadra Remedios Sánchez pasó los veranos de su infancia en la casa familiar de Albox, rodeada de caballos. / Fermín Rodríguez ROSA SOTO Granada Domingo, 19 agosto 2018, 02:59

Las aventuras veraniegas de Remedios Sánchez (Barcelona, 1975) no tienen nada que envidiar a las de Tom Sawyer. Esta profesora del departamento de Didáctica y Literatura de la Universidad de Granada (UGR) y codirectora del Festival Internacional de Poesía de Granada recuerda las vacaciones de verano como una temporada de «mucha libertad, de correr y disfrutar», algo que hacía desde bien pequeña en la casa familiar de Albox, en Almería, donde su abuelo y su tío tenían una cuadra con caballos.

«Con tres o cuatro años madrugaba mucho para ir a las cuadras, donde ellos estaban dándoles de comer. Recuerdo mucho el olor a la alfalfa recién cortada, a hierbas olorosas, a avena...», describe la también vicepresidenta de la Asociación Colegial de Escritores de España como si pudiera oler estos aromas mientras explica la anécdota.

Con 11 años, algo ya más crecidita, mantenía vivo su espíritu aventurero y ya empezaba a dibujar su independencia. Así que un día decidió que ya era hora de pasear sola, sin compañía de nadie, con su yegua favorita, Diana, que era muy mansa. «Salía a pasear siempre con adultos, pero esa mañana me sentí suficientemente mayor para ponerle yo misma la silla, ajustar la cincha y acortar los estribos. No recuerdo cómo lo hice, pero lo logré y salí a pasear con la yegua por el camino que solía coger siempre», rememora Sánchez y añade: «Mis padres, al no encontrarme, se preocuparon mucho y llamaron a los vecinos. Empezaron una búsqueda por los alrededores... Hasta que aparecí a lo lejos con la yegua, por un camino estrecho de olivos».

La reacción de sus padres no se hizo esperar. «La bronca, monumental, y el castigo fue no salir de casa una semana, que cumplí a rajatabla porque me tenían vigilada». Fue entonces cuando desarrolló su pasión por la literatura. «Me tuve que conformar con lo que había dentro de casa y lo que había era muchos libros. Leía de día y de noche para que pasase el tiempo más rápido. Desde entonces no me recuerdo sin un libro cerca», asegura esta profesora. «Creo que fue en ese momento cuando decidí que los libros eran también un camino de libertad y a ellos me aferré para construir el mundo que me interesaba», admite Sánchez.

Además de esta curiosa anécdota, sus veranos transcurrían entre juegos con los vecinos y su hermano seis años menor, todo ello en un entorno natural, donde los olivos eran los protagonistas del paisaje. A los 12 años se recuerda más tranquila, según explica, su madre dice que «seguramente fue un buen escarmiento aquella bronca y el castigo tras lo que ella entiende que fue 'escaparme con la yegua'».

Un pilar muy importante en la vida y de las vacaciones de verano de Sánchez lo conformaron su abuelo y su tío. «Las vacaciones cambian cuando te das cuenta que ya nada es tan inocente como parecía y cuando desaparecen las personas fundamentales de tu vida», comenta Sánchez y continúa: «Mis abuelos, la yaya Teresa, hermana de mi abuela, y mi tío Francisco, que era mi padrino; cuando fueron muriendo, eso transformó las vacaciones».

Fue entonces cuando esta apasionada de la lectura se dio cuenta de que ya había finalizado una época de su vida y comenzaba otra. «Desde hace años veraneo en las playas granadinas con la familia de aquí, aunque también voy a pasar algunos días a Almería con mis padres», relata. El cariño que tiene Sánchez a esta provincia andaluza es infinito, igual que lo es el que siente hacia Granada. «Granada es para mí una brújula, mi camino más cierto, la tierra que he elegido conscientemente para construir mi vida. Y me ha colmado de satisfacciones porque he hecho amigos que son como familia», resalta.